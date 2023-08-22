Японский бренд Uniqlo завершил бизнес в России

Японская одежная сеть Uniqlo окончательно отказалась от аренды магазинов в России. Эти площади занимают другие ритейлеры. Сам ритейлер завершил деятельность в стране, узнали «Ведомости».

В мае директор ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько сообщила, что компания закроет большинство магазинов в стране. До весны 2022 года в России работало 50 точек под японским брендом. Позднее Uniqlo решила до 1 февраля закрыть значительное число своих магазинов в России и оставить не более пяти точек.

Крупные зарубежные сети одежды приостановили свою деятельность в России в начале марта в связи с началом спецоперации России на Украине. Среди ушедших брендов — Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Zara, Massimo Dutti и другие.

Осенью 2022 года торговые центры подали иски в суд к иностранным ритейл-компаниям, в том числе к Uniqlo. Владельцы ТЦ хотели взыскать с брендов штрафы за «неосуществление коммерческой деятельности и убытки по неоплате арендной платы».

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