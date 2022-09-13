ТЦ подали иски к H&M, Uniqlo, Adidas и Victoria's Secret

Российские торговые центры подали иски к H&M, Uniqlo, Adidas и Victoria's Secret и другим. Суммы исковых требований от 57 тыс. рублей до 55 млн рублей. Суды завели уже 14 дел в категории «Исполнение обязательств по договорам аренды».

Владельцы торговых центров намерены взыскать с брендов штрафы за «неосуществление коммерческой деятельности и убытки по неоплате арендной платы», следует из судебных документов, узнали «Известия».

На H&M, например, заведено шесть дел, последнее — в августе по иску ТЦ «Реутов парк» на 11,9 млн рублей.

Глава направления аренды торговых помещений CORE. XP Надежда Цветкова сообщила, несмотря на возобновление работы магазинов бренда, стороны сейчас обсуждают условия расторжения договоров.

Арендодатели хотят компенсировать свои вложения в отделку магазинов, а также получить полную арендную плату за время простоя.

По словам эксперта, в некоторых случаях арендодатели включают в размер штрафных санкций недополученную арендную плату за будущие месяцы.

Ранее торговые центры массово начали подавать иски на бренды компании Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие. Всего заведено 32 дела, среди самых дорогих — иск самарского молла «Космопорт» к Zara на 512 млн рублей.

Эксперты считают, что ТЦ решили взыскать долги и неустойки с группы и разорвать с ней отношения, чтобы сдать магазины другим арендаторам.

Испанская Inditex в июне расторгла договоры аренды с торговыми центрами. Под оптимизацию попали точки розничной торговли в Москве и регионах. Inditex приостановила работу всех своих магазинов в России с 5 марта в связи с военной операцией на Украине.

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