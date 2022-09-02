Торговые центры массово судятся с брендами группы Inditex

Российские торговые центры массово подают иски на бренды компании Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие. Всего заведено 32 дела, среди самых дорогих — иск самарского молла «Космопорт» к Zara на 512 млн рублей.
Торговый центр также подал иск к «Бершка СНГ» на сумму свыше 242 млн рублей, сообщили «Известия».
Рассматриваются также иски филиала кипрской подмосковного ТЦ «Зеленопарк» к «Массимо дутти», «Зара СНГ», «Бершка СНГ», «Ойшо СНГ», «Пулл энд беар». Все иски поданы в сумме более чем на 100 млн рублей.
В основном компании просят взыскать с Inditex задолженность по арендной плате, а также штраф за приостановку работы магазинов.
Эксперты считают, что ТЦ решили взыскать долги и неустойки с группы и разорвать с ней отношения, чтобы сдать магазины другим арендаторам.
Испанская Inditex в июне расторгла договоры аренды с торговыми центрами. Под оптимизацию попали точки розничной торговли в Москве и регионах. Inditex приостановила работу всех своих магазинов в России с 5 марта в связи с военной операцией на Украине.
Фото на обложке: Unsplash
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