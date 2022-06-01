Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Испанская Inditex расторгла договоры аренды с торговыми центрами

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Испанская компания Inditex, владеющая брендами одежды Zara, Bershka, Pull & Bear и другими, расторгла договоры аренды с торговыми центрами. Под оптимизацию попали точки розничной торговли в Москве и регионах.

Испанская Inditex расторгла договоры аренды с торговыми центрами

О расторжении договоров аренды с владельцами торговых центров на магазины компании Inditex пишут «Известия» со ссылкой на осведомленного брокера коммерческой недвижимости.

Inditex прекратила договоры аренды на несколько своих точек в Москве и регионах России. Речь не идет о полном уходе брендов из страны – магазины закроются в рамках оптимизации, чтобы в будущем компании было легче возобновить свою работу в России.

Inditex приостановила работу всех своих магазинов в России с 5 марта в связи с военной операцией на Украине.

Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов
  2. 2 Без матрешек и хохломы: какие коллаборации создают российские бренды
  3. 3 Ювелирный рынок меняется. Что нужно люксовому бренду, чтобы за ним успеть?
  4. 4 Запускаете бренд детской одежды? Не допускайте этих ошибок
  5. 5 Как создать уникальный продукт в перенасыщенной нише
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июня 2022

SafeBoard

01 июня 2022

«Архипелаг 2022»

03 июня 2022

MGIMO Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ