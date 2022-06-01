Испанская Inditex расторгла договоры аренды с торговыми центрами

Испанская компания Inditex, владеющая брендами одежды Zara, Bershka, Pull & Bear и другими, расторгла договоры аренды с торговыми центрами. Под оптимизацию попали точки розничной торговли в Москве и регионах.
О расторжении договоров аренды с владельцами торговых центров на магазины компании Inditex пишут «Известия» со ссылкой на осведомленного брокера коммерческой недвижимости.
Inditex прекратила договоры аренды на несколько своих точек в Москве и регионах России. Речь не идет о полном уходе брендов из страны – магазины закроются в рамках оптимизации, чтобы в будущем компании было легче возобновить свою работу в России.
Inditex приостановила работу всех своих магазинов в России с 5 марта в связи с военной операцией на Украине.
Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky /
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