Испанская Inditex расторгла договоры аренды с торговыми центрами

Испанская компания Inditex, владеющая брендами одежды Zara, Bershka, Pull & Bear и другими, расторгла договоры аренды с торговыми центрами. Под оптимизацию попали точки розничной торговли в Москве и регионах.

О расторжении договоров аренды с владельцами торговых центров на магазины компании Inditex пишут «Известия» со ссылкой на осведомленного брокера коммерческой недвижимости.

Inditex прекратила договоры аренды на несколько своих точек в Москве и регионах России. Речь не идет о полном уходе брендов из страны – магазины закроются в рамках оптимизации, чтобы в будущем компании было легче возобновить свою работу в России.

Inditex приостановила работу всех своих магазинов в России с 5 марта в связи с военной операцией на Украине.

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