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Японская сеть Uniqlo планирует до 1 февраля закрыть часть магазинов в России

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Японская сеть магазинов одежды Uniqlo планирует закрыть значительное число своих магазинов в России до 1 февраля и оставить не более пяти точек продаж. При этом полностью уходить с российского рынка компания не планирует.

Японская сеть Uniqlo планирует до 1 февраля закрыть часть магазинов в России

О планах Uniqlo сократить количество магазинов в России до не более, чем пяти, пишут «Известия» со ссылкой на брокеров недвижимости. 

Uniqlo намерена до 1 февраля текущего года закрыть значительную часть торговых точек. О полном уходе компании с российского рынка речи не идет, отметили собеседники издания.

Японская сеть магазинов одежды Uniqlo приостановила работу в России 10 марта 2022 года. Локальные социальные сети компании с того времени не обновлялись.

Осенью 2022 года торговые центры подали иски в суд к иностранным ритейл-компаниям, в том числе к Uniqlo. Владельцы ТЦ хотели взыскать с брендов штрафы за «неосуществление коммерческой деятельности и убытки по неоплате арендной платы».

Фото на обложке: valerii eidlin / Shutterstock

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