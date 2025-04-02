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В Минфине заявили, что пока не получили заявок от желающего вернуться иностранного бизнеса

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Зарубежные компании пока не обращались в Минфин с заявками о возврате на российский рынок, рассказал в кулуарах форума «Стратегическая сессия финансового рынка» замглавы ведомства Иван Чебесков. При этом число нерезидентов, которые хотят уйти из страны, сократилось, отметил он. Слова политика передает РБК.

В Минфине заявили, что пока не получили заявок от желающего вернуться иностранного бизнеса
  1. Новости

Чебесков утверждает, что количество заявок на уход снижалось постепенно за последние три года, но тем не менее они есть. «У нас было небольшое заседание на этой неделе, там были рассмотрены заявки по уходу четырех компаний», — уточнил замглавы Минфина.

Одновременно в министерстве заметили возвращение иностранных компаний в инвестиционные инструменты в рублях. Чебесков указал, что «это так называемые ковбойские деньги хедж-фондов, которые рискуют даже санкционным режимом, чтобы заводить небольшие деньги через дружественные юрисдикции».

  • В марте Владимир Путин поручил правительству проработать процедуру возвращения зарубежных компаний в Россию. Президент при этом говорил, что бывшие западные активы, проданные «по бросовой цене», выкупить обратно за те же деньги не получится.
  • Позже премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что решения о возвращении иностранных компаний в страну будет принимать «специальная комиссия». Политик отмечал, что каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
  • Корейская газета The Korea Times сообщала, что в Россию при отмене санкций готовятся вернуться LG Electronics, Hyundai Motor Group и Samsung Electronics. Например, в LG говорили, что провели пробный перезапуск завода в России — в компании объяснили, что таким образом пытаются предотвратить износ оборудования.

Фото на обложке: Александр Кулебякин / Росконгресс

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