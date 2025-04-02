Зарубежные компании пока не обращались в Минфин с заявками о возврате на российский рынок, рассказал в кулуарах форума «Стратегическая сессия финансового рынка» замглавы ведомства Иван Чебесков. При этом число нерезидентов, которые хотят уйти из страны, сократилось, отметил он. Слова политика передает РБК.

В Минфине заявили, что пока не получили заявок от желающего вернуться иностранного бизнеса

https://rb.ru/news/minfin-foregn-business/

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