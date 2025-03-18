Путин поручил кабмину создать процедуру возвращения западных брендов

«Я прошу правительство актуализировать перечень зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, а также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране», — отметил Путин.

Он добавил, что бизнес западных игроков, который они оставили в России «на произвол судьбы» и продали «по бросовой цене», выкупить «за такие же скромные деньги» не получится. За этим также должно будет проследить правительство, указал президент.

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Путин также поручил «внимательно следить» за зарубежными компаниями, которые уходили, «хлопая дверью». «Эти компании нам хорошо известны. В них мы были вынуждены ввести временное управление. Понимаю, что некоторые западные собственники были напуганы, не нашли сил перечить своим политическим властям. <...> Но на случай, когда ветер поменялся, они все же оставили для себя лазейку. Сохранили право выкупить бизнес обратно, предусмотрели опцион», — отметил глава государства.

Ранее РБК сообщил о том, что российские IT-компании попросили правительство о поддержке на случай возвращения западных конкурентов. В частности, они попросили ввести 30% пошлины на импортную электронику, допускать на рынок только те компании, которые подпишут соглашения о неподчинении и осуждении санкций, а также маркировать продукцию присоединившихся к санкциям компаний по аналогии с табаком.

В конце февраля Путин заявлял, что отечественным производителям необходимо «обеспечить конкурентные преимущества», чтобы «не утратить тот потенциал, который создан нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции».

Фото на обложке: Сергей Бобылёв / Администрация Президента России