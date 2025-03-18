Bosch, Adidas и IKEA: планируют ли они вернуться в Россию

Кто может вернуться?

В американской нефтесервисной компании Baker Hughes в начале марта заявили The Bell (признано в России иноагентом), что «оценят коммерческую обстановку для возвращения». Но только в том случае, если будут отменены касающиеся компании антироссийские санкции.

в начале марта заявили The Bell (признано в России иноагентом), что «оценят коммерческую обстановку для возвращения». Но только в том случае, если будут отменены касающиеся компании антироссийские санкции. Представитель немецкого производителя электроники Bosch сообщил изданию, что компания ведет переговоры с российским холдингом «Газпром бытовые системы», которому в 2024 году перешел петербургский завод Bosch. Что стало предметом обсуждений, в пресс-службе не уточнили. Ранее компания заявила Deutsche Welle (признано в Росси иноагентом), что говорить о ее возвращении в Россию пока «слишком рано».

сообщил изданию, что компания ведет переговоры с российским холдингом «Газпром бытовые системы», которому в 2024 году перешел петербургский завод Bosch. Что стало предметом обсуждений, в пресс-службе не уточнили. Ранее компания заявила Deutsche Welle (признано в Росси иноагентом), что говорить о ее возвращении в Россию пока «слишком рано». Американский производитель лифтов Otis заявил The Bell, что в условиях санкций и проблем с цепочками поставок рассуждать о планах по возвращению в Россию пока преждевременно.

заявил The Bell, что в условиях санкций и проблем с цепочками поставок рассуждать о планах по возвращению в Россию пока преждевременно. Испанский ритейлер Mango допускает возобновление деятельности в России в «обозримом будущем», следует из отчета ООО «Манго раша», с которым ознакомился Русбейс. Компания, в частности, утвердила бюджет на 2025 год и заключила договоры на оказание консультационных услуг в области управления продажами и рекламы.

допускает возобновление деятельности в России в «обозримом будущем», следует из отчета ООО «Манго раша», с которым ознакомился Русбейс. Компания, в частности, утвердила бюджет на 2025 год и заключила договоры на оказание консультационных услуг в области управления продажами и рекламы. В феврале вице-президент Союза торговых центров России (СТЦ) Павел Люлин говорил, что переговоры о возвращении «в частном порядке» ведет испанский холдинг Inditex, владеющий брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka и другими. За последние две недели компания подала 15 заявок на регистрацию брендов в Роспатенте. Сама Inditex заявила, что не комментирует возможное возвращение, а регистрацию товарных знаков назвала «технической процедурой».

Кто не возвращается?

В пресс-службе немецкого одежного бренда Adidas заявили DW, что из-за переговоров России и США в планах компании относительно российского рынка «ничего не изменилось». На презентации в марте представитель Adidas отмечал, что компания не думает о России «ни секунды». The Bell в пресс-службе Adidas напомнили, что ее товары в России реализуются независимыми поставщиками.

заявили DW, что из-за переговоров России и США в планах компании относительно российского рынка «ничего не изменилось». На презентации в марте представитель Adidas отмечал, что компания не думает о России «ни секунды». The Bell в пресс-службе Adidas напомнили, что ее товары в России реализуются независимыми поставщиками. В шведской Ingka, которая владеет мебельным ритейлером IKEA , сообщили The Bell, что по-прежнему надеются «когда-нибудь в будущем вернуть IKEA людям в России», но подчеркнули, что «сегодня для этого нет предпосылок».

, сообщили The Bell, что по-прежнему надеются «когда-нибудь в будущем вернуть IKEA людям в России», но подчеркнули, что «сегодня для этого нет предпосылок». В опросах The Bell и DW также приняли участие представители Volkswagen , OBI , Siemens , Nissan , Decathlon , химико-промышленной Henkel , телеком-холдинга Veon , дистрибьютора электроники Elko Group и других компаний. Все они заявили, что не рассматривают возвращение в Россию в ближайшее время. Ждать возобновления их работы в стране в 2025 году, вероятно, не стоит.

, , , , , химико-промышленной , телеком-холдинга , дистрибьютора электроники и других компаний. Все они заявили, что не рассматривают возвращение в Россию в ближайшее время. Ждать возобновления их работы в стране в 2025 году, вероятно, не стоит. В середине февраля шведский холдинг H&M сообщил РБК, что у него нет планов возобновлять работу в России. Компания объявила об этом после того, как СТЦ направил ей, Uniqlo и Inditex обращения с предложением вернуться в страну.

Что говорят власти?

В конце февраля источник Financial Times в одной из крупнейших транснациональных корпораций США рассказал, что Москва предлагала иностранному бизнесу вернуться на российский рынок и запланировала встречу для обсуждения условий. В марте Владимир Путин подтвердил, что российские власти ведут переговоры о возвращении западных брендов, отметив, что они начались по инициативе этих компаний. По словам президента, переговоры идут «в закрытом режиме, спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов».

Спецпредставитель Путина по связям с международными организациями Борис Титов 17 марта рассказал, что недавно «встречался с американским бизнесом», который обещал вернуться в Россию. Он не уточнил, о каких компаниях идет речь, но отметил, что для возвращения должна сложиться подходящая ситуация.

Европейские производители, по словам спецпредставителя президента, восстанавливать присутствие на российском рынке не планируют.

Какие есть проблемы?

Возвращение иностранного бизнеса осложняется введенными против России санкционным ограничениям. В разговоре с Русбейс пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ждать возврата зарубежных брендов не стоит, «пока действуют санкции».

По информации Reuters и Bloomberg, США готовят смягчение антироссийских санкций. Источники Reuters сообщали, что Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину США составить список ограничений, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить его с российской стороной. По данным Bloomberg, речь в том числе об энергетических санкциях. Собеседники Reuters среди российских предпринимателей сообщали, что Минпромторг начал опрашивать компании о том, какие санкции следует снять в первую очередь.

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