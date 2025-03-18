Inditex решила зарегистрировать в России линейку джинсов Zara

Бренд Z1975 испанская компания регистрирует по 25-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает одежду, обувь и аксессуары. Заявка на бренду TRF подана по 3-му классу МКТУ, включающему косметические и немедицинские туалетные средства, а также средства для ухода и чистки.





Товарные знаки, которые регистрирует Inditex. Фото: сайт Роспатента



Z1975 — это название линейки джинсов Zara, следует из информации на сайте бренда. Сейчас купить такие джинсы можно на Wildberries и в китайском онлайн-магазине Joom с доставкой в Россию.

TRF — суббренд Zara, под которым ритейлер продавал женскую одежду. В январе 2020 года СМИ писали, что Zara убрала раздел TRF из своего онлайн-магазина и мобильного приложения. Эта линейка ранее была известна как Trafaluc и ориентировалась на молодую аудиторию, предлагая более доступные цены по сравнению с основной коллекцией, отмечал портал TheIndustry.fashion.

За последние недели Inditex, ушедшая с российского рынка в 2022 году, подала уже 15 заявок на регистрацию товарных знаков в России. 5 марта компания подала пять заявок в Роспатент, 7 марта Inditex решила зарегистрировать еще восемь брендов. В пресс-службе испанской компании эти шаги назвали «технической процедурой». «Мы периодически продлеваем регистрацию нашего портфеля товарных знаков в компетентных органах на разных рынках», — заявили в Inditex.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявлял, что Inditex ведет неформальные переговоры о возвращении в Россию. По его словам, представители компании «зондируют почву». В ответ в Inditex сказали, что не комментируют возвращение на российский рынок.

При участии Екатерины Струковой

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