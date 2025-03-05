Владелец Zara начал процесс регистрации пяти брендов в России

Испанская Inditex, которая владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius и Oysho, подала пять заявок на регистрацию товарных знаков в России, обратил внимание Русбейс. Ранее появилась информация, что компания может вернуться в страну.

Заявки поступили в Роспатент в марте, они находятся на рассмотрении. Компания регистрирует бренд Inditex, торговую марку одной из коллекций Zara — trafaluc, а также две эмблемы.

Заявки поданы по классам МКТУ, связанным с розничной торговлей и маркетплейсами. Также компания собирается зарегистрировать свои права на использование этих брендов для одежды, обуви, кожаных изделий, сумок, ткани, постельного белья, спортивных и товаров для дома, развлечений.

Кроме того, Massimo Dutti, входящая в состав Inditex, регистрирует бренд Uterqüe для изделий из кожи, сумок, одежды и обуви. Под ним работала сеть магазинов модной одежды и аксессуаров, которую Inditex в 2021 году решила интегрировать в Massimo Dutti.

Скриншот с сайта Роспатента

Контекст. В феврале вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин сообщил, что Inditex «неофициально» ведет переговоры о возвращении в Россию. «Переговоры ведутся в частном порядке, неофициально. Есть те, кто ведет переговоры от лица Inditex, зондируют почву», — сказал он.

Inditex не стала подтверждать или опровергать возможность возвращения на российский рынок. «Мы не комментируем этот вопрос. Последнее официальное сообщение о продаже нашего бизнеса в Российской Федерации группе Daher <…> было направлено в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг Испании 25 октября 2022 года», — заявили в пресс-службе.

Inditex прекратила работу в России в марте 2022 года. На месте более 240 магазинов открылись точки под вывесками Maag, Ecru, DUB и Vilet.

Накануне, 4 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил Русбейс, что зарубежные компании не будут возвращаться в Россию, пока действуют западные санкции.

На вопрос, соответствует ли действительности публикация Financial Times о том, что российские власти начали предлагать иностранным компаниям вернуться в Россию, Песков не ответил. В середине февраля он заявлял, что западные бренды смогут вернуться в страну «на конкурентной основе» и что это было бы в интересах российских потребителей.

Фото на обложке: Zara.com