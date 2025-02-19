Владелец Zara и Bershka ответил на сообщения о возвращении в Россию

Испанская Inditex, которая владеет брендами Zara, Massimo Dutti и Bershka, в разговоре с ТАСС не стала подтверждать или опровергать возможность возвращения на российский рынок.

«Мы не комментируем этот вопрос. Последнее официальное сообщение о продаже нашего бизнеса в Российской Федерации группе Daher <…> было направлено в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг Испании 25 октября 2022 года», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что с тех пор не распространяли никакой дополнительной информации о российском бизнесе.

Контекст. 15 февраля вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин сообщил ТАСС, что Inditex «в частном порядке» ведет переговоры о возвращении в Россию. Люлин пояснил, что зарубежные компании заняли в этом вопросе выжидательную позицию — для возвращения нужна «оттепель» в отношениях России и США.

Вскоре после этого в СТЦ заявили, что направили обращение руководству Inditex, Uniqlo, и H&M с предложением вернуться на российский рынок. В организации заявили, что готовы содействовать диалогу, решать логистические проблемы и «поддерживать беспрепятственную реинтеграцию» зарубежного бизнеса. В пресс-службе H&M заявили, что у компании «в настоящее время нет планов возобновлять работу в России».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, входивший в состав российской делегации на переговорах с США в Эр-Рияде 18 февраля, предсказал возвращение ряда американских компаний в Россию во втором квартале 2025 года.

Фото на обложке: Salah Darwish / Unsplash