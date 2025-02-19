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Глава РФПИ предсказал возвращение американских компаний в Россию в 2025 году

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает возвращения в Россию некоторых американских компаний уже во втором квартале 2025 года. Об этом ТАСС сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, участник российской делегации на переговорах с США в Эр-Рияде.

Глава РФПИ предсказал возвращение американских компаний в Россию в 2025 году
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«РФПИ ожидает возврат ряда американских компаний на российский рынок уже во втором квартале 2025 года. Но процесс возвращения для американских компаний будет непростым, так как многие ниши уже заняты», — отметил Дмитриев.

В «Опоре России» при этом заявили ТАСС, что не получали от иностранного бизнеса обращений о возвращении в Россию.

Контекст. Новости о потенциальном возвращении в Россию ушедших компаний появились на фоне первых за три года переговоров России и США, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Делегации двух стран договорились в том числе о восстановлении работы посольств и проработке договоренностей по окончанию военной операции на Украине.

Накануне Дмитриев сообщил, что американские компании потеряли из-за ухода с российского рынка свыше $300 млрд. По словам чиновника, наибольшие потери были зафиксированы в сфере IT и медиа — $123 млрд. Еще $94 млрд было потеряно в потребительском секторе и здравоохранении, $71 млрд — в финансовой области, $26 млрд — в промышленности и $10 млрд — в энергетике.

Фото на обложке: Claudio Schwarz / Unsplash

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