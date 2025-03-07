Владелец Zara и Massimo Dutti регистрирует еще восемь брендов в России
Испанская Inditex (владеет Zara, Bershka, Massimo Dutti и другими брендами) решила зарегистрировать в России еще восемь товарных знаков, узнал RB.RU. За последние несколько дней компания, ушедшая с российского рынка в 2022 году, подала уже 13 заявок в Роспатент.
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По данным на сайте службы, 5 марта Inditex подала заявки на бренды Pacific Republic, Ift, Swd, Bsk, Zara Origins, Za и Xdye. Все они находятся на стадии формальной экспертизы. Кроме того, компания Stradivarius, «дочка» Inditex, подала заявку на регистрацию марки Str teen.
Испанская группа регистрирует знаки по нескольким классам МКТУ, включая 03, 09, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28 и 35. Речь в том числе идет о немедицинских средствах для чистки зубов, парфюмерии, благородных металлах, бумаге и картоне, коже и ее имитации, текстиле и его заменителях, одежде, обуви и рекламе.
В начале марта Inditex подала пять заявок на регистрацию товарных знаков в России. Среди них была торговая марка одной из коллекций Zara — Trafaluc, а также две эмблемы. Заявки были поданы по классам МКТУ, связанным с розничной торговлей и маркетплейсами.
- Inditex приостановила деятельность в России в марте 2022 года после начала российской военной спецоперации на Украине. В феврале 2025 года вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что компания «в частном порядке» ведет переговоры о возвращении на российский рынок.
- В пресс-службе Inditex 19 февраля заявили, что не комментируют возможность возвращения компании в Россию. Там добавили, что последнее официальное сообщение холдинга о продаже российских активов группе Daher было направлено в Национальную комиссию ценных бумаг Испании в конце октября 2022 года.
- В начале марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал в разговоре с Русбейс, что зарубежный бизнес не будет возвращаться в страну, пока действуют западные санкции.
Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock / FOTODOM
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