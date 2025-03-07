Владелец Zara и Massimo Dutti регистрирует еще восемь брендов в России

Испанская Inditex (владеет Zara, Bershka, Massimo Dutti и другими брендами) решила зарегистрировать в России еще восемь товарных знаков, узнал RB.RU. За последние несколько дней компания, ушедшая с российского рынка в 2022 году, подала уже 13 заявок в Роспатент.

По данным на сайте службы, 5 марта Inditex подала заявки на бренды Pacific Republic, Ift, Swd, Bsk, Zara Origins, Za и Xdye. Все они находятся на стадии формальной экспертизы. Кроме того, компания Stradivarius, «дочка» Inditex, подала заявку на регистрацию марки Str teen.





Товарные знаки, которые регистрирует Inditex. Фото: сайт Роспатента



Испанская группа регистрирует знаки по нескольким классам МКТУ, включая 03, 09, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28 и 35. Речь в том числе идет о немедицинских средствах для чистки зубов, парфюмерии, благородных металлах, бумаге и картоне, коже и ее имитации, текстиле и его заменителях, одежде, обуви и рекламе.

В начале марта Inditex подала пять заявок на регистрацию товарных знаков в России. Среди них была торговая марка одной из коллекций Zara — Trafaluc, а также две эмблемы. Заявки были поданы по классам МКТУ, связанным с розничной торговлей и маркетплейсами.

Inditex приостановила деятельность в России в марте 2022 года после начала российской военной спецоперации на Украине. В феврале 2025 года вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что компания «в частном порядке» ведет переговоры о возвращении на российский рынок.

В пресс-службе Inditex 19 февраля заявили, что не комментируют возможность возвращения компании в Россию. Там добавили, что последнее официальное сообщение холдинга о продаже российских активов группе Daher было направлено в Национальную комиссию ценных бумаг Испании в конце октября 2022 года.

В начале марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал в разговоре с Русбейс, что зарубежный бизнес не будет возвращаться в страну, пока действуют западные санкции.

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