В Кремле назвали условие возвращения западных брендов в Россию
Ушедшие из России западные бренды смогут вернуться в страну «на конкурентной основе», это было бы в интересах российских потребителей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом в Кремле о таких планах зарубежных компаний не слышали.
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«Мы не видели каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву. На конкурентной основе они смогут вернуться, продолжить здесь конкуренцию с российскими производителями, это совершенно нормальная мировая торговая практика. Такая конкуренция была бы в интересах потребителя, то есть нас с вами», — отметил Песков на брифинге в понедельник, 17 февраля (цитата по ТАСС).
Ранее в Союзе торговых центров (СТЦ) рассказали, что предложили вернуться в Россию компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет Zara, Massimo Dutti, Bershka и другими брендами), которые ушли с российского рынка в 2022 году. Там отметили, что готовы содействовать диалогу, решать логистические проблемы и поддерживать «беспрепятственную реинтеграцию» зарубежных компаний.
В СТЦ сообщили, что опросили более 100 крупнейших торговых центров России, чтобы выяснить их готовность сотрудничать с Uniqlo, Inditex и H&M. Согласно опросу, более половины ТЦ подтвердили готовность вновь начать работать с этими компаниями, предложив нынешние помещения для немедленной аренды или обязавшись «оперативно освободить площади».
- Ранее в союзе заявили, что Inditex в частном порядке ведет переговоры о возвращении в Россию. По данным организации, для этого должен наступить период «оттепели» в отношениях между Россией и Западом.
- О том, что зарубежные компании собираются вернуться в Россию, сообщали Telegram-каналы. По данным Mash, Inditex «изучает ситуацию на рынке, поднимает архивы и документы», чтобы оперативно возобновить работу в стране. По информации Shot, несколько бывших сотрудников магазинов Uniqlo получили вопрос от бывшего руководителя о готовности вернуться на работу.
Фото на обложке: Deman / Shutterstock / FOTODOM
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