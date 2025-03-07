Inditex объяснила регистрацию товарных знаков в России

Испанская Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Massimo Dutti и другими, в беседе с изданием Daily Storm назвала регистрацию товарных знаков в Роспатенте технической процедурой.

«Мы периодически продлеваем регистрацию нашего портфеля товарных знаков в компетентных органах на разных рынках», — рассказали в Inditex, комментируя поданные заявки в Роспатент на регистрацию брендов.

Контекст. Ранее Русбейс узнал, что Inditex решила зарегистрировать в России восемь товарных знаков. Она подала заявки на бренды Pacific Republic, Ift, Swd, Bsk, Zara Origins, Za, Xdye и Str teen 5 марта.

До этого, в начале марта, компания подала заявки на регистрацию еще пяти товарных знаков, включая торговую марку одной из коллекций Zara (Trafaluc) и две эмблемы. Таким образом, за последние несколько дней Inditex подала уже 13 заявок в Роспатент.

Inditex прекратила работу в России в марте 2022 года. В феврале 2025-го вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сказал, что компания «в частном порядке» ведет переговоры о возвращении в страну. В пресс-службе Inditex 19 февраля заявили, что не комментируют возможность возврата в Россию.

В разговоре с Русбейс пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что «никто не будет возвращаться, пока действуют санкции», имея в виду зарубежный бизнес.