Титов заявил о готовности американского бизнеса вернуться в Россию
Анастасия Коссаковская
Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, но для этого должна сложиться подходящая ситуация, сообщил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Его слова передают «РИА Новости».
Титов заявил о готовности американского бизнеса вернуться в Россию
https://rb.ru/news/titov-american-business-return/
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«Надеемся, что американские связи тоже у нас начнут развиваться. По крайней мере, я был в Нью-Йорке, встречался с американским бизнесом. Они сказали, что вернутся», — заявил Титов журналистам, не уточнив, о каких конкретно компаниях идет речь.
Европейские производители, по словам спецпредставителя президента, не планируют возвращаться в Россию. Титов добавил, что ждать «разворота на Запад» от российского бизнеса не стоит, поскольку сотрудничать с Востоком «чисто коммерчески выгоднее».
- Ранее The Bell (признан в России иноагентом) сообщил, что только три зарубежные компании из более чем 20 опрошенных изданием рассматривают возможность возвращения в Россию. Это американская нефтесервисная компания Baker Hughes, немецкий производитель бытовой техники Bosch и американский производитель лифтов Otis.
- В начале марта представитель президента России Дмитрий Песков в комментарии Русбейс заявил о том, что ушедшие компании не вернутся в Россию до отмены санкций.
Фото на обложке: Елена Игнатьева / Росконгресс
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