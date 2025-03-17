Титов заявил о готовности американского бизнеса вернуться в Россию

«Надеемся, что американские связи тоже у нас начнут развиваться. По крайней мере, я был в Нью-Йорке, встречался с американским бизнесом. Они сказали, что вернутся», — заявил Титов журналистам, не уточнив, о каких конкретно компаниях идет речь.

Европейские производители, по словам спецпредставителя президента, не планируют возвращаться в Россию. Титов добавил, что ждать «разворота на Запад» от российского бизнеса не стоит, поскольку сотрудничать с Востоком «чисто коммерчески выгоднее».

Ранее The Bell (признан в России иноагентом) сообщил, что только три зарубежные компании из более чем 20 опрошенных изданием рассматривают возможность возвращения в Россию. Это американская нефтесервисная компания Baker Hughes, немецкий производитель бытовой техники Bosch и американский производитель лифтов Otis.

В начале марта представитель президента России Дмитрий Песков в комментарии Русбейс заявил о том, что ушедшие компании не вернутся в Россию до отмены санкций.

Фото на обложке: Елена Игнатьева / Росконгресс