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Титов заявил о готовности американского бизнеса вернуться в Россию

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, но для этого должна сложиться подходящая ситуация, сообщил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Его слова передают «РИА Новости».
Титов заявил о готовности американского бизнеса вернуться в Россию
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«Надеемся, что американские связи тоже у нас начнут развиваться. По крайней мере, я был в Нью-Йорке, встречался с американским бизнесом. Они сказали, что вернутся», — заявил Титов журналистам, не уточнив, о каких конкретно компаниях идет речь.

Европейские производители, по словам спецпредставителя президента, не планируют возвращаться в Россию. Титов добавил, что ждать «разворота на Запад» от российского бизнеса не стоит, поскольку сотрудничать с Востоком «чисто коммерчески выгоднее».

  • Ранее The Bell (признан в России иноагентом) сообщил, что только три зарубежные компании из более чем 20 опрошенных изданием рассматривают возможность возвращения в Россию. Это американская нефтесервисная компания Baker Hughes, немецкий производитель бытовой техники Bosch и американский производитель лифтов Otis.
  • В начале марта представитель президента России Дмитрий Песков в комментарии Русбейс заявил о том, что ушедшие компании не вернутся в Россию до отмены санкций.

Фото на обложке: Елена Игнатьева / Росконгресс

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