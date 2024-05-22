Завод немецкой Bosch в Петербурге перешел структуре «Газпрома»

Завод немецкого производителя бытовой техники Bosch передали под управление «дочки» «Газпрома», пишет «Коммерсантъ». С 21 мая предприятие Bosch в Петербурге передали АО «Газпром бытовые системы».

Ранее Европейский союз призвал Россию отменить передачу российских активов Ariston и Bosch «дочке» «Газпрома». Такой шаг Европейская служба внешних связей сочла нарушением международного права.

«Газпром бытовые системы» специализируется на производстве газовых плит и комплектующих изделий для газового оборудования. По итогам 2023 года выручка компании составила 6 млрд рублей.

«БСХ Бытовые приборы» — юрлицо, управлявшее бизнесом Bosch — создано в 1994 году и зарегистрировано в Петергофе. Само предприятие расположено в Стрельне.

Ранее эта же «дочка» «Газпрома» получила в свое управление структуру производителя водонагревателей из Италии ООО «Аристон Термо Русь».

Как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», «Аристон Термо Русь» зарегистрирована во Всеволожске в 2002 году. Выручка завода по итогам 2022 года составила 9,1 млрд рублей. По итогам прошлого года компания продемонстрировала сопоставимые показатели по выручке — 9,4 млрд рублей.

Российские «дочки» компаний, которые решили покинуть рынок из-за ввода ВС РФ на территорию Украины, перешли структуре «Газпрома» на основании указа президента РФ.

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