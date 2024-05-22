Завод немецкой Bosch в Петербурге перешел структуре «Газпрома»

Завод немецкого производителя бытовой техники Bosch передали под управление «дочки» «Газпрома», пишет «Коммерсантъ». С 21 мая предприятие Bosch в Петербурге передали АО «Газпром бытовые системы».
Ранее Европейский союз призвал Россию отменить передачу российских активов Ariston и Bosch «дочке» «Газпрома». Такой шаг Европейская служба внешних связей сочла нарушением международного права.
«Газпром бытовые системы» специализируется на производстве газовых плит и комплектующих изделий для газового оборудования. По итогам 2023 года выручка компании составила 6 млрд рублей.
«БСХ Бытовые приборы» — юрлицо, управлявшее бизнесом Bosch — создано в 1994 году и зарегистрировано в Петергофе. Само предприятие расположено в Стрельне.
Ранее эта же «дочка» «Газпрома» получила в свое управление структуру производителя водонагревателей из Италии ООО «Аристон Термо Русь».
Как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», «Аристон Термо Русь» зарегистрирована во Всеволожске в 2002 году. Выручка завода по итогам 2022 года составила 9,1 млрд рублей. По итогам прошлого года компания продемонстрировала сопоставимые показатели по выручке — 9,4 млрд рублей.
Российские «дочки» компаний, которые решили покинуть рынок из-за ввода ВС РФ на территорию Украины, перешли структуре «Газпрома» на основании указа президента РФ.
Фото на обложке: FotograFFF /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Чему учат в корпоративных университетах?
- 2 Гроссмейстер для бизнеса. Почему в корпорациях и стартапах растет спрос на аналитиков
- 3 На высоте технологий
- 4 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
- 5 В App Store появилось новое приложение с банковскими функциями «Тинькофф»
ВОЗМОЖНОСТИ
22 мая 2024
23 мая 2024