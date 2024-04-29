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Власти ЕС выступили против передачи российских активов Ariston и Bosch

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Европейский союз призвал Россию отменить передачу российских активов Ariston и Bosch «дочке» «Газпрома». Европейская служба внешних связей (ЕСВС) назвала решение нарушением международного права.

Власти ЕС выступили против передачи российских активов Ariston и Bosch

«Эти меры, направленные против законной экономической деятельности, являются еще одним доказательством пренебрежения Россией международного права и правил», — говорится в сообщении пресс-службы ЕСВС.

Ведомство назвало РФ «непредсказуемым игроком в экономической сфере», а деловой климат в стране «произвольным и враждебным по отношению к иностранным инвесторам».

Власти ЕС призвали пересмотреть передачу «дочек» Ariston и Bosch и искать «приемлемые» решения по отношению к иностранным компаниям.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление «Газпром бытовые системы» 100% «Аристон Термо Русь», принадлежащей итальянской Ariston Holding, а также 100% «БСХ Бытовые Приборы», «дочки» германской BSH Hausgeräte.

Фото: 8th.creator / Shutterstock

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