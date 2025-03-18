Бренд одежды Mango допустил возобновление работы в России в «обозримом будущем»

Документ, датированный февралем 2025 года, приложен к аудиторскому заключению по итогам работы за 2024 год. В нем указано, что в связи с кризисной политической и экономической ситуацией в мире у компании возникли ограничения для получения доходов. Она приняла решение о прекращении деятельности в России сегментов оптовой и розничной торговли товарами и аксессуарами в собственных магазинах и приостановила продажи онлайн, а также сократила деятельности по иным направлениям. В результате чистый убыток в 2024 году достиг 30 млн рублей, а обязательства превысили сумму активов на 130,1 млн рублей.

Несмотря на финансовые проблемы, «Манго раша» не собирается ликвидировать свою структуру в России и намерена продолжать работу, а также допускает возобновление торговой деятельности.

«Руководств общества не исключает возобновление деятельности указанных сегментов (оптовой и розничной торговли в собственных магазинах, онлайн-продаж. — прим. Русбейс) в обозримом будущем в случае устранения причин и обстоятельств, которые привели к вынужденному прекращению или приостановке основного и дополнительных видов деятельности», — говорится в отчете.

В 2024 году «Манго раша» не меняла стратегию, планировала найти альтернативные возможности возвращения на рынок в России. Компания утвердила бюджет на 2025 год, заключила договоры на оказание консультационных услуг в области управления продажами и рекламы, указано в отчете.

Материнская компания Punto Fa предоставила «Манго раша» беспроцентный займ на 645 млн рублей со сроком возврата до октября 2027 года. С 2023 года она не взимает с российской структуры проценты за пользование займом. С октября 2022 года полномочия единоличного исполнительного органа компании переданы управляющей организации ООО «Альфа Интерим Менеджмент».

Испанский бренд одежды Mango решил полностью закрыть свой бизнес в России после начала военной операции, так как начал испытывать трудности с поставками товаров. Как сообщала La Vanguardia, у Mango в России было 55 собственных магазинов, еще 53 точки работали по франшизе. Компания полностью прекратила прямые поставки в Россию, а франчайзи должны были закупать товар самостоятельно.

По данным издания, российский рынок входил в пятерку крупнейших для Punto Fa и принес ей 8% чистой операционной прибыли по итогам 2021 года. В том же году выручка российского предприятия принесла Mango более 12 млрд рублей. В 2022 году, после ухода из России, она снизилась до 2 млрд рублей. В 2024 году у компании не было выручки.

13 марта Владимир Путин подтвердил начало переговоров о возвращении в Россию отдельных зарубежных компаний. Он отметил, что процесс происходит в закрытом режиме, «спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов».

The Bell (признан иноагентом) опросил десятки крупнейших западных компаний о возвращении в Россию. Лишь три из них сообщили, что в той или иной степени наблюдают за ситуацией в России, — это Baker Hughes, Bosch и Otis.

Испанская Inditex (владеет Zara, Bershka, Massimo Dutti) подала в марте 13 заявок на регистрацию товарных знаков в России. Среди них — Pacific Republic, Ift, Swd, Zara Origins.

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