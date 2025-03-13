Reuters: Минпромторг попросил у бизнеса предложения по отмене санкций

Опрошенные Reuters предприниматели и сотрудники компаний из разных сфер сообщили, что самыми обременительными стали ограничения, связанные с платежами. «Все подорожало из-за транзакционных издержек и расчетов через третьи валюты. Поэтому самое важное, самое опасное, самое болезненное — это ограничение расчетов в долларах», — заявил один из собеседников агентства.

Еще три источника также выделили энергетические санкции, в частности ограничения против российского танкерного флота, который используется для транспортировки нефти и других энергоносителей.

Позиция Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил Reuters, что, по мнению российских властей, все санкции незаконны и должны быть сняты. «Что касается деталей, это уже вопрос переговоров, и здесь я хотел бы еще раз напомнить свои слова: давайте не будем забегать вперед», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков призвал «не забегать вперед», отвечая на вопрос журналистов о том, согласится ли Россия на 30-дневное прекращение огня, которое согласовали США и Украина на переговорах в Саудовской Аравии. Он отметил, что Москва еще не получила «детальную информацию о сути состоявшихся разговоров».

Что отменят сначала? Независимый инвестиционный советник и основатель GBIG Holdings Руфат Абясов заявил Русбейс, что, вероятнее всего, речь пойдет о снятии санкций, которые не затрагивают системообразующие предприятия и ключевых фигур в российской политике.

По его словам, можно ожидать ослабления финансовых санкций. «Например, разблокировка российских банков и возможность новых инвестиций могут стать важными шагами к дальнейшему потеплению отношений с США», — отметил эксперт. Отмена или смягчение санкций, касающихся оборонного и энергетического секторов, по его мнению, останется в более отдаленной перспективе.

О том, что США готовят смягчение антироссийских санкций, сообщали источники Reuters и Bloomberg. По информации Reuters, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину составить список ограничений, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить его с российской стороной. По данным Bloomberg, речь в том числе об энергетических санкциях.

7 марта президент США Дональд Трамп пригрозил ужесточить санкции против России, если Москва не начнет переговоры с Украиной для урегулирования конфликта.

Фото на обложке: AvigatorPhotographer / Getty Images