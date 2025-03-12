Перемирие на 30 дней: каковы итоги переговоров США и Украины
Анастасия Коссаковская
Во вторник, 11 марта, в городе Джидда Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США по урегулированию украинского конфликта, по результатам которых Киев согласился на 30-дневный режим прекращения огня. Подробности о встрече — в материале Русбейс.
Перемирие на 30 дней: каковы итоги переговоров США и Украины
https://rb.ru/news/russia-usa-ukraine-diplomacy-negotiations/
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США на переговорах представляли госсекретарь Марко Рубио и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, Украину — глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Переговорам предшествовала встреча 28 февраля украинского президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, которая закончилась скандалом и приостановкой военной помощи Киеву.
Результаты переговоров
- По итогам восьмичасовых переговоров США заявили о готовности Украины к полному прекращению огня на 30 дней, его вступление в силу зависит от решения Москвы. Режим может быть продлен по взаимному согласию России и Украины. Вашингтон также пообещал возобновить предоставление военной помощи и разведданных Киеву. Обе стороны назначат переговорные команды, чтобы «немедленно начать переговоры по установлению прочного мира».
- Зеленский в Telegram сообщил, что украинская делегация предлагала заключить прекращение огня только в воздухе и на море, однако американцы настояли на полном прекращении огня вдоль всей линии фронта. «Украина принимает это предложение, мы считаем его позитивным, мы готовы пойти на этот шаг. Соединенные Штаты Америки должны убедить в этом Россию», — добавил украинский лидер.
- Журналистка Fox News Нана Саджаи со ссылкой на близкий к переговорному процессу источник сообщила в X, что на встрече не обсуждались выборы нового президента Украины или отставка Зеленского. Источники NBC News утверждали, что Трамп хочет, чтобы Зеленский «предпринял некоторые шаги» по организации президентских выборов.
- Перед началом переговоров Рубио заявил, что для достижения мира Украине придется пойти на территориальные уступки. Позднее госсекретарь США заявил, что эта тема обсуждалась в ходе встречи с украинской делегацией.
Реакция США
- В администрации Трампа остались «очень довольны» заключенной сделкой, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News. «Мы надеемся, что [прекращение огня] будет продолжаться долго и вечно — такова цель президента Трампа, и мы надеемся, что сможем достичь этой цели», — сказала Левитт.
- Сам Трамп заявил, что надеется на принятие Россией предложения о прекращении огня и сообщил о планах поговорить с Владимиром Путиным на этой неделе. По его словам, следующие переговоры между российской и американской делегациями могут состояться в среду, 12 марта.
Реакция России
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что переговорная позиция Москвы формируется «не за рубежом за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон», а внутри страны. Она также не исключила «контакты с американской делегацией в ближайшие дни».
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, согласится ли Кремль на прекращение огня, призвал не забегать вперед. «Рубио и Уолтц заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде. Сначала мы должны эту информацию получить», — отметил он.
- Reuters со ссылкой «высокопоставленный российский источник» сообщил, что для прекращения огня России необходимо будет получить опеределенные гарантии. «Путину трудно согласиться на это в нынешнем виде. У Путина сильная позиция, потому что Россия наступает», — пояснил он.
Фото на обложке: Salah Malkawi / Getty Images
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