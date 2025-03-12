Перемирие на 30 дней: каковы итоги переговоров США и Украины

США на переговорах представляли госсекретарь Марко Рубио и советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, Украину — глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Переговорам предшествовала встреча 28 февраля украинского президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, которая закончилась скандалом и приостановкой военной помощи Киеву.

Результаты переговоров

По итогам восьмичасовых переговоров США заявили о готовности Украины к полному прекращению огня на 30 дней, его вступление в силу зависит от решения Москвы. Режим может быть продлен по взаимному согласию России и Украины. Вашингтон также пообещал возобновить предоставление военной помощи и разведданных Киеву. Обе стороны назначат переговорные команды, чтобы «немедленно начать переговоры по установлению прочного мира».

Зеленский в Telegram сообщил, что украинская делегация предлагала заключить прекращение огня только в воздухе и на море, однако американцы настояли на полном прекращении огня вдоль всей линии фронта. «Украина принимает это предложение, мы считаем его позитивным, мы готовы пойти на этот шаг. Соединенные Штаты Америки должны убедить в этом Россию», — добавил украинский лидер.

Журналистка Fox News Нана Саджаи со ссылкой на близкий к переговорному процессу источник сообщила в X, что на встрече не обсуждались выборы нового президента Украины или отставка Зеленского. Источники NBC News утверждали, что Трамп хочет, чтобы Зеленский «предпринял некоторые шаги» по организации президентских выборов.

Перед началом переговоров Рубио заявил, что для достижения мира Украине придется пойти на территориальные уступки. Позднее госсекретарь США заявил, что эта тема обсуждалась в ходе встречи с украинской делегацией.

Реакция США

В администрации Трампа остались «очень довольны» заключенной сделкой, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News. «Мы надеемся, что [прекращение огня] будет продолжаться долго и вечно — такова цель президента Трампа, и мы надеемся, что сможем достичь этой цели», — сказала Левитт.

Сам Трамп заявил, что надеется на принятие Россией предложения о прекращении огня и сообщил о планах поговорить с Владимиром Путиным на этой неделе. По его словам, следующие переговоры между российской и американской делегациями могут состояться в среду, 12 марта.

Реакция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что переговорная позиция Москвы формируется «не за рубежом за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон», а внутри страны. Она также не исключила «контакты с американской делегацией в ближайшие дни».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, согласится ли Кремль на прекращение огня, призвал не забегать вперед. «Рубио и Уолтц заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде. Сначала мы должны эту информацию получить», — отметил он.

Reuters со ссылкой «высокопоставленный российский источник» сообщил, что для прекращения огня России необходимо будет получить опеределенные гарантии. «Путину трудно согласиться на это в нынешнем виде. У Путина сильная позиция, потому что Россия наступает», — пояснил он.

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