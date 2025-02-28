Трамп заявил о неготовности Зеленского к миру

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к мирному урегулированию военного конфликта. Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Сегодня у нас была очень важная встреча в Белом доме. <...> Я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка будет в него вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу мира. [Зеленский] проявил неуважение к США. Он может вернуться, когда будет готов к миру», — написал Трамп.

Как пишет Reuters, 28 февраля Зеленский прибыл на переговоры с Трампом в Белый дом для подписания соглашения об участии США в добыче редкоземельных металлов на Украине. В ходе встречи между президентами произошла «словесная перепалка», после которой Зеленский досрочно покинул Белый дом, а пресс-конференцию по итогам встречи отменили.

По словам корреспондента Fox News Джеки Хайнрих, Трамп «выгнал» президента Украины, а сделка не была подписана. Собеседники Хайнрих в Белом доме рассказали, что украинская сторона «умоляла о перезагрузке» переговоров, однако глава Госдепартамента США Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц попросили Зеленского покинуть резиденцию американского президента.

Конфликт между Трампом и Зеленским прокомментировал Илон Маск, который возглавляет созданный американским президентом Департамент эффективности правительства (DOGE). «Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», — написал миллиардер на своей странице в соцсети X.

Некоторые европейские политики после скандальной встречи президентов США и Украины встали на защиту Киева. На фоне волнительных новостей глава евродипломатии Кая Каллас намекнула, что «свободному миру нужен новый лидер», а председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посоветовала Украине «быть сильной».

Газета The Washington Post пишет, что в администрации Трампа взвешивают возможность прекращения всех текущих поставок Киеву, включая радары, транспортные средства, боеприпасы, ракеты и пр. Позже помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что команда Трампа единогласно посоветовала ему прекратить переговоры с Владимиром Зеленским.

Многие мировые политики высказали мнение, что Владимиру Зеленскому стоит извиниться перед президентом США. Но в интервью на Fox News президент Украины сказал, что «не уверен, что сделал что-то плохое». Тем не менее, в его аккаунте в X появилась запись «Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо, Трамп, Конгресс и американский народ. Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно ради этого».

Контекст. Соглашение, которое должны были подписать главы США и Украины, подразумевало, что Киев будет передавать часть доходов от своих минеральных ресурсов США, а Вашингтон «сохранит долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически процветающей Украины». Эта сделка имела «решающее значение» для Украины, так как помогла бы заручиться поддержкой Трампа в вопросе прекращения военного конфликта, отмечал Reuters.

Трамп начал предпринимать действия для урегулирования российско-украинского конликта почти сразу после инаугурации в январе 2025 года. В начале февраля американский президент созвонился с Владимиром Путиным и заявил, что они условились «немедленно начать» мирные переговоры.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между высокопоставленными чиновниками России и США. В ходе них политики договорились начать восстановление работы посольств, а также обсудили подготовку ко встрече Трампа и Путина.

27 февраля закрытые переговоры между Москвой и Вашингтоном прошли в Стамбуле. «РИА Новости» писали, что темой встречи было восстановление деятельности посольств.

Фото на обложке: Andrew Harnik/Getty Images