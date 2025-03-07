Президент США Дональд Трамп пригрозил России «масштабными санкциями» и призвал к переговорам с Украиной. Сообщение об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп пригрозил России «масштабными санкциями» для мира на Украине

https://rb.ru/news/trump-sanctions-ukraine/

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