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Трамп пригрозил России «масштабными санкциями» для мира на Украине

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Президент США Дональд Трамп пригрозил России «масштабными санкциями» и призвал к переговорам с Украиной. Сообщение об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп пригрозил России «масштабными санкциями» для мира на Украине
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«Учитывая тот факт, что Россия сейчас буквально "громит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций и пошлин против России — до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире. Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не слишком поздно. Спасибо!», — отметил Трамп.

Контекст. Ранее, 3 марта, американский чиновник и еще один источник сообщили Reuters, что администрация Трампа готовит план по смягчению антироссийских санкций. По информации агентства, Белый дом поручил эту работу Госдепартаменту и Минфину — они должны составить список ограничений, которые могут быть смягчены, для обсуждения с Кремлем.

  • Трамп начал работу по урегулированию военного конфликта на Украине вскоре после вступления в должность президента. 18 февраля в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры между Москвой и Вашингтоном, в ходе которых стороны договорились начать работу по восстановлению деятельности посольств, а также обсудили подготовку ко встрече лидеров государств.
  • 27 февраля закрытые переговоры российских и американских высокопоставленных лиц состоялись в Стамбуле. По данным «РИА Новости», темой встречи было возобновление деятельности посольств. Также российская сторона предложила восстановить прямое авиасообщение с США.
  • 28 февраля Трамп встретился в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания сделки по редкоземельным украинским металлам, однако, как писал Reuters, переговоры переросли в «словесную перепалку». В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а подписание сделки было отменено.
  • 7 марта в МИД Саудовской Аравии анонсировали новую встречу, в которой примут участие делегации Украины и США. Переговоры должны состояться на следующей неделе в городе Джедда.

Фото на обложке: Chip Somodevilla / Getty Images

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