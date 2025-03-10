Bloomberg узнал о разработке США плана смягчения санкций против России

Советники президента США Дональда Трампа уже разрабатывают план смягчения санкций против России, включая ограничения, введенные против российской нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам нескольких чиновников, обсуждение гарантий безопасности США для Украины пока приостановлено. При этом европейские лидеры во главе с Великобританией и Францией разрабатывают собственное предложение по предоставлению Украине гарантий безопасности, пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство, на запланированных переговорах в Саудовской Аравии США будут стремиться получить согласие президента Украины Владимира Зеленского на частичное перемирие. Это откроет путь к переговорам о полном прекращении военных действий. Ранее администрация Трампа приостановила военную помощь и разведывательную поддержку Киева для достижения этой договоренности.

Ранее о возможном смягчении санкций против России сообщили Reuters американский чиновник и еще один осведомленный источник. По данным агентства, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину составить список ограничений, которые могут быть смягчены. Как утверждали источники, ведомства начали разрабатывать предложения о снятии ограничений с отдельных организаций и лиц, включая некоторых «российских олигархов».

В середине января кандидат на должность госсекретаря США Марко Рубио на слушаниях в Сенате допустил возможную отмену санкций против России. Он отметил, что санкции дают Вашингтону «рычаги давления» на Россию, и что «санкции и их отмена» должны быть частью диалога для достижения урегулирования.

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