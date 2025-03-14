IT-компании попросили о поддержке на случай возвращения западных конкурентов

Возвращение зарубежных производителей может обесценить контрсанкционные инвестиции последних трех лет, отметили в ассоциации. Возобновление поставок в Россию зарубежного оборудования при все еще действующих ограничениях на импорт электронных компонентов поставит под угрозу российское производство и повлечет его перенос в другие страны, говорится в письме.

Чтобы поддержать IT-отрасль в новых условиях, в АРПЭ предложили:

ввести импортные пошлины в размере 30% на электронное оборудование;

запретить участие зарубежных компаний в госзакупках и использование их продукции в критической информационной инфраструктуре;

допускать на рынок только те компании, которые подпишут соглашения о неподчинении и осуждении санкций и антироссийской политики, а также отказ от любых претензий к российским и зарубежным компаниям за нарушение авторских прав в санкционный период;

маркировать по аналогии с табаком продукцию присоединившихся к санкциям компаний;

закрепить политику по поддержке независимой дистрибуции импорта, а также лишить зарубежных вендоров исключительного права определять логистику поставок своих товаров в Россию;

скорректировать закрепленные в постановлении правительства № 1912 критерии «доверенности» для используемых в критической инфраструктуре программно-аппаратных комплексов согласно требованиями российской разработки и контроля жизненного цикла изделия.

Изобилие идей. С предложениями о поддержке IT-сферы к властям также планируют обратиться Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, консорциум «Вычислительная техника» и Ассоциация компаний — разработчиков программного обеспечения «Руссофт», сообщили РБК их представители.

В консорциуме «Вычислительная техника», отметили, уже готовят свои предложения по защите российской IT-отрасли от зарубежных конкурентов, которые будут направлены в профильные ведомства. Глава организации Светлана Легостаева, в частности, предложила, «ужесточить правила применения национального режима, распространить его на услуги, оказываемые с применением вычислительной техники, а также ввести авансирование закупок отечественной вычислительной техники».

В феврале Владимир Путин поручил правительству разработать условия возвращения зарубежных компаний. Отечественным производителям необходимо «обеспечить конкурентные преимущества», чтобы «не утратить тот потенциал, который создан нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции», заявил президент.

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