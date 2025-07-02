Счета «Ин» вместо «С»: Путин смягчил правила для западных инвесторов, но есть нюансы

Владимир Путин внес существенные изменения в политику по отношению к зарубежным инвесторам. Подписанный главой государства документ призван облегчить возвращение на российский рынок капитала из государств, считающихся недружественными.

Что меняется для инвесторов

Текст указа, опубликованный на официальном сайте Кремля, снимает часть ранее введенных ограничений. Теперь компании и частные инвесторы из соответствующих стран получат возможность:

приобретать российские ценные бумаги без обязательного согласования с правительственной комиссией;

выводить за рубеж доходы от инвестиций, которые прежде блокировались на специальных счетах категории «С»;

использовать для операций новые счета под обозначением «Ин».

Как будут работать новые механизмы

Разработанная система предусматривает несколько важных нюансов:

Подача средств возможна только через иностранные банковские учреждения;

Валюту можно отправлять за границу, но обналичивать ее запрещено;

Новые правила охватывают широкий спектр активов — акции, облигации, депозиты, дериваты.

Остающиеся риски

Несмотря на послабления, специалисты обращают внимание на сохраняющиеся опасности. Как поясняет Андрей Гусев, старший партнер АБ Nordic Star, ключевая проблема ― потенциальное применение нормативных ограничений ретроактивно. И, по его мнению, от применения ограничений задним числом указ не убережет.

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