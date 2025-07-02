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Счета «Ин» вместо «С»: Путин смягчил правила для западных инвесторов, но есть нюансы

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Владимир Путин внес существенные изменения в политику по отношению к зарубежным инвесторам. Подписанный главой государства документ призван облегчить возвращение на российский рынок капитала из государств, считающихся недружественными.

Счета «Ин» вместо «С»: Путин смягчил правила для западных инвесторов, но есть нюансы
  1. Новости

Что меняется для инвесторов

Текст указа, опубликованный на официальном сайте Кремля, снимает часть ранее введенных ограничений. Теперь компании и частные инвесторы из соответствующих стран получат возможность:

  • приобретать российские ценные бумаги без обязательного согласования с правительственной комиссией;
  • выводить за рубеж доходы от инвестиций, которые прежде блокировались на специальных счетах категории «С»;
  • использовать для операций новые счета под обозначением «Ин».

Как будут работать новые механизмы

Разработанная система предусматривает несколько важных нюансов:

  • Подача средств возможна только через иностранные банковские учреждения;
  • Валюту можно отправлять за границу, но обналичивать ее запрещено;
  • Новые правила охватывают широкий спектр активов — акции, облигации, депозиты, дериваты.

Остающиеся риски

Несмотря на послабления, специалисты обращают внимание на сохраняющиеся опасности. Как поясняет Андрей Гусев, старший партнер АБ Nordic Star, ключевая проблема ― потенциальное применение нормативных ограничений ретроактивно. И, по его мнению, от применения ограничений задним числом указ не убережет.

Фото на обложке: mentalmind / Shutterstock / FOTODOM

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