Счета «Ин» вместо «С»: Путин смягчил правила для западных инвесторов, но есть нюансы
Владимир Путин внес существенные изменения в политику по отношению к зарубежным инвесторам. Подписанный главой государства документ призван облегчить возвращение на российский рынок капитала из государств, считающихся недружественными.
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Что меняется для инвесторов
Текст указа, опубликованный на официальном сайте Кремля, снимает часть ранее введенных ограничений. Теперь компании и частные инвесторы из соответствующих стран получат возможность:
- приобретать российские ценные бумаги без обязательного согласования с правительственной комиссией;
- выводить за рубеж доходы от инвестиций, которые прежде блокировались на специальных счетах категории «С»;
- использовать для операций новые счета под обозначением «Ин».
Как будут работать новые механизмы
Разработанная система предусматривает несколько важных нюансов:
- Подача средств возможна только через иностранные банковские учреждения;
- Валюту можно отправлять за границу, но обналичивать ее запрещено;
- Новые правила охватывают широкий спектр активов — акции, облигации, депозиты, дериваты.
Остающиеся риски
Несмотря на послабления, специалисты обращают внимание на сохраняющиеся опасности. Как поясняет Андрей Гусев, старший партнер АБ Nordic Star, ключевая проблема ― потенциальное применение нормативных ограничений ретроактивно. И, по его мнению, от применения ограничений задним числом указ не убережет.
Фото на обложке: mentalmind / Shutterstock / FOTODOM
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