McDonald's возвращает в Россию более 30 брендов

На регистрацию в Роспатент поступили заявки на бренды разнообразных форматов ресторанов и продукции из меню. В частности, регистрируются названия «Макдоналдс» (McDonald's), «Макдак» (McDuck), «Макдоналдлэнд» (MacDonaldland), «Макавто» (Mcauto), «Макдоставка» (McDelivery), а также «Гамбгурглар», «МакКиоск», «МакКафе» в различных вариантах.

«Макдоналдс» регистрирует в Роспатенте наименования блюд и наборов «Mроял де люкс», «МакФреш», McCrispy, Happy Meal, Mc Combo, Big Mac, «Филе о фиш», McFlurry, «Биг Брекфаст Ролл», «Роял Чизбургер», MCMUFFIN, «Биг Тэйсти», «Макчикен» и другие.

Также «Макдонлдс» подал заявки на регистрацию пугающих ростовых фигур и слогана «Вот, что я люблю» в русском и английском исполнении.

Торговые знаки регистрируются по классам МКТУ, позволяющим развивать сеть ресторанов, а также выпускать чизбургеры, сэндвичи, булочки с начинкой, бургеры, напитки, десерты, пиццу, попкорн, роллы и прочий традиционный для сети ресторанов ассортимент.

McDonald’s не работает в России. Об уходе он объявил 16 мая 2022 года. Менее, чем через месяц, рестораны, входившие в сеть, начали работать в России под новым брендом – «Вкусно – и точка». Российский бизнес McDonald’s (ООО «Макдоналдс») выкупил предприниматель Александр Говор. Тогда же «Макдоналдс» расторг договор с компанией Говора на предоставление ему американских торговых знаков.

На фоне санкций на регистрацию торговых марок в Роспатенте подали другие иностранные компании, ранее объявившие об уходе из России. Например, Inditex, Apple, Versace и «Виагра». По мнению экспертов, при подаче заявок часто речь идет о намерении защитить свои права на бренды, а не снова вернуться в Россию.