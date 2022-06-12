Бывший McDonald's в России начал работать под брендом «Вкусно — и точка»

Первые пятнадцать предприятий бывшего ресторана McDonald's в России начали работать под брендом «Вкусно — и точка». Об этом сообщил корреспондент RB.RU с церемонии открытия ресторана на Пушкинской площади.

О дальнейших планах «Вкусно — и точка»

«Завтра откроются еще 50 предприятий, до конца июня их откроется еще 200», — сообщил журналистам гендиректор новой сети Олег Пароев. Он также добавил, что на первом этапе гостям будет доступно не все меню, что связано с логистическими сложностями.

На вопрос, будут ли в сети блюда русской кухни, гендиректор ответил, что в планах пока такого нет, все будет зависеть от потребительских исследований: «Если возникнет тренд на русскую кухню, то, конечно, у нас она появится». Вводить в меню алкоголь ресторан не планирует.

Глобально в сети все останется, как прежде: автораздача, киоски, кафе, доставка. В планах также сохранить и формат «МакКафе», но с новым названием, над которым пока думают.

На открытии флагмана на Пушкинской площади выступил также новый владелец сети Александр Говор.



«Наш план — не просто открыть все 850 ресторанов, но и открыть новые» — заявил он. Говор отметил, что планирует расширить сеть до 1000 ресторанов.

Новый владелец подчеркнул, что компании удалось сохранить всех работников, а это 51 тыс. людей. Все они получали заработную плату во время простоя.

«Мы будем поддерживать качество и уровень сервиса, к которому привыкли гости», — уверил новый владелец сети.

Он также заявил, что процедура выборов покупателя бизнеса сети в России была «демократичной». «Поверьте, никто за меня не хлопотал», — сообщил он. Условия покупки Говор раскрывать не стал, чтобы «не опережать события».

Предприниматель также заявил, что ресторанов под брендом McDonald's в России не останется вообще, хотя корпорация и оставила за собой право вернуться в РФ в течение 15 лет.

«Но я настаиваю на том, что при возвращении бренда "Макдоналдс" в Россию мне было бы отдано предпочтение на владение мастер-франшизой», — сообщил новый владелец сети. При этом он добавил, что, по его мнению, сценарий возращения американской корпорации маловероятен.

О новом названии

12 июня стало известно, что новое название сети — «Вкусно — и точка».

«Мы очень долго думали над этим названием, решали, конечно хотели сделать его простым и запоминающимся для всех гостей. Только вчера мы окончательно определились с этим названием. Я уверен, что в скором времени оно будет у всех на устах», — сообщил гендиректор Олег Пароев.

Пароев объяснил, что означает новый логотип сети:

«Было огромное количество вариантов, домыслов, мыслей на тему меню. Когда мы стали думать над созданием нового бренда, нам было очень важно оправдать ожидания потребителей. Вы уже видели, что на нашем логотипе изображен картофель фри и рядом точка. Даже внутри команды было много споров, что это — котлета, капля соуса, бургер, наггетс. Изображение логотипа должно отображать суть нашего бренда. И поэтому наше название — "Вкусно — и точка"».

С конца мая в сети начали появляться различные предположения о новом названии сети, но представители ресторана ни одно из них не называли окончательным. Среди вариантов были: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса», «Это он», «Точно он», «Компас» и другие.

В начале лета в сети также появилось новое меню обновленного ресторана, из которого следовало, что «Филе-о-Фиш» может стать «Фишбургером», «ЧикенМакнаггетс» переименуют в «Наггетсы», «Роял» — в «Гранд», а у всех сэндвичей «МакМаффин» больше не будет приставки «Мак».

7 июня стало известно о подаче заявок на регистрацию двух логотипов — в них использовались зеленый, оранжевый и красный цвета. Позднее компания сообщила, что выбрала первый вариант из представленных ниже.

McDonald’s приостановил работу всех своих 850 ресторанов в России в марте. В мае сеть объявила, что окончательно покидает российский рынок. Бизнес был продан бизнесмену Александру Говору, который заявил о «жестком и амбициозном» плане по открытию всех ресторанов сети за два месяца.

С начала июня на зданиях ресторанов бывшего McDonald's появились объявления о приеме на работу.

Фото на обложке: Анастасия Марьина