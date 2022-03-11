«Макдоналдс» официально назвал дату приостановки работы в России

«Макдоналдс» с 14 марта временно приостановит обслуживание в предприятиях сети по всей России. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями, компания "Макдоналдс" с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сеть быстрого питания в настоящее время «не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества».

Все работники, как корпоративные, так на предприятиях франчайзи, остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату. Они сохранят все социальные льготы и гарантии от компании. «Макдоналдс» планирует также поддерживать поставщиков и выполнять свои обязательства перед арендодателями.

Ежемесячные расходы компании для обеспечения выполнения всех обязательств компании перед сотрудниками и поставщиками составят до $50 млн в месяц.

В системе «Макдоналдс» в России работает более 62 тыс. человек, а на предприятиях поставщиков — еще около 100 тыс.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с руководителями предприятий торговли и услуг заявил, что российские сети общественного питания способны заместить закрывшиеся в Москве рестораны «Макдоналдс» максимум за год. Подобный настрой поддержал и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который передал привет «Макдоналдсу» и отметил, что в России умеют готовить котлеты и булки.

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