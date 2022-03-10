Медведев предупредил, что покинувшим Россию компаниям будет непросто вернуться

Иностранным компаниям, решившим покинуть российский рынок, будет непросто вернуться, заявил зампредсед Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, это решение никак не связано с бизнесом и является политическим.

«Наблюдаю за великим исходом иностранных компаний с российского рынка. Хотя, казалось бы, они давно наладили здесь успешный бизнес, который приносил им немалый доход. Решение никак с бизнесом и не связано – чистая политика», — написал Медведев на своей страничке в«ВКонтакте».

Власти РФ будут отвечать на такие решения принципиально и жестко, добавил политик. «Прогибаясь под санкциями, они фактически бросают свои коллективы на произвол судьбы», — заявил Медведев.

Он напомнил, что правительство разрабатывает меры, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных компаний. Эти меры прорабатываются с целью не допустить того, чтобы люди остались на улице.

Зампред Совбеза также предупредил, что какими бы ни были причины ухода из России, вернуться иностранным компаниями «будет непросто». Он привел в пример 2014 года, когда были введены санкции, после чего власти решили целый ряд вопросов в сфере импортозамещения. «Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет "Макдоналдсу"!», — заключил Медведев.

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