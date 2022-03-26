Дмитрий Медведев назвал трудности из-за санкций «не фатальными»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции – это «война без правил» со стороны западных стран и «отказ от основ рыночной экономики», «подрыв экономических ценностей» всей планеты. Но для России ситуация «не фатальна», кризис во время пандемии пугал большей неизвестностью, считает он.

В интервью «РИА Новости» Дмитрий Медведев затронул множество важных для экономики и бизнеса тем — от санкций до возможного исключения России из стран «большой двадцатки». Коротко о его заявлениях:

Про основы экономики и симметричный ответ

Зампред Совбеза считает, что заморозка активов ЦБ РФ и других кредитных и финансовых учреждений — это «война без правил». Если ее продолжить, возможно даже разрушение всего мирового экономического уклада.

«Это покушение на те экономические ценности, которые сформировались на нашей планете», — подчеркивает Медведев.

Подобный «отказ от общих основ рыночной экономики» не может не вызвать ответной реакции («Пусть они это делают, но по понятным причинам это, естественно, вызовет симметричный ответ со стороны РФ»).

Про готовность к санкциям и «продовольственную безопасность»

Дмитрий Медведев считает, что предыдущие кризисы закалили Россию, а потому она оказалась готова даже к беспрецедентным санкциям.

«Во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности», — сообщил он.

По его мнению, санкции 2014 года привели к расцвету сельского хозяйства, в результате чего у страны теперь «продовольственная безопасность на высоком уровне».

Зампред Совбеза также считает, что именно поэтому невозможно повторение дефолта: в 1998 году Россия была не готова к экономическим потрясениям, а теперь защищена гораздо больше.

Более того, ситуация, когда у России «нет надежды ни на кого» и необходимо рассчитывать только на себя, может стать стимулом для развития авиастроения, автомобилестроения, микроэлектроники, IT-технологий и т.п.

Медведев вообще уверен в том, что текущая экономическая турбулентность несопоставима с опасениями в период пандемии.

Как он объяснил, тогда «мы не понимали, по каким закономерностям этот вирус — откуда бы он ни взялся — развивается». Это было нечто неизведанное и непонятное, мы ощущали себя в «фантастических произведениях» и думали, не выкосит ли болезнь «значительную часть человечества».

«Вот тогда в этом смысле напряжение, на мой взгляд, было больше», — сообщил он. Теперь ситуация совершенно другая, считает политик.

Про место России в мировом экономическом сообществе

В действиях Запада Дмитрий Медведев увидел стремление «спеленать» Россию, «как когда-то там КНДР или Кубу, и в таком состоянии держать».

Он уверен, что эти «измышления» ни на чем не основаны и совершенно нежизнеспособны: «Россия — это Россия, это самая большая в мире страна, это постоянный член Совета Безопасности, это колоссальная экономика, это ядерная держава».

При этом «ядерные» аргументы в политике и экономике Медведев считает лишними, даже если «угроза ядерного конфликта существует всегда».

«Никто не хочет никакой войны, поэтому нужно проводить ответственную политику», — подчеркивает он.

Медведев также верит, что невозможно исключить РФ из G20, поскольку «формат возник консенсуальным путем на основании единогласия», которое и должно оставаться основой для принятия всех решений.

«А теперь нам говорят: "Давайте исключим". Нет, ребят, это невозможно сделать!» — утверждает Медведев.

Исключение из G7 он считает решением совершенно иного свойства: как исключение из закрытого клуба, не имеющего такого же влияния, как помогавшая справиться с кризисом 2008 года «двадцатка».

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