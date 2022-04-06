США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и «Альфа-банка»

Белый дом ввел полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и «Альфа-банка». Также США запретили новые инвестиции в экономику России и ввели персональные санкции против физических лиц.

Белый дом объявил о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и «Альфа-банка».

«Сбербанк владеет почти одной третью всех активов российского банковского сектора и имеет системное значение для российской экономики. “Альфа-Банк” – крупнейшая частная финансовая организация России и четвертая по величине финансовая организация России в целом», – говорится в сообщении Белого дома.

Блокирующие финансовые санкции означают заморозку (полную блокировку) активов физического, юридического или группы лиц, а также запрет на любое взаимодействие с этими лицами. Другими словами, граждане США больше не смогут проводить операции со Сбербанком и «Альфа-банком».

В пресс-службе Сбербанка заявили, что санкции никак не повлияют на работу банка и обслуживание россиян. В «Альфа-банке» отметили, что временно приостанавливают расчеты с контрагентами из США.

США также запретили новые инвестиции в российскую экономику и пополнили санкционный список физических лиц – в него включены Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, родственники Владимира Путина и Сергея Лаврова, а также несколько членов Совета безопасности России.

6 апреля блокирующие санкции против Сбербанка и Московского кредитного банка объявила Великобритания. Соединенное Королевство ввело запрет на импорт российских товаров из железа и стали, а также на экспорт в Россию оборудования для переработки нефти.

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