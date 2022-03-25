Дмитрий Медведев объяснил, почему IT-специалисты массово уезжают из России

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал причины, по которым IT-специалисты массово уезжают из России. По его мнению, отключение России от платежных систем и остановка контактов с крупными иностранными подрядчиками стали основными причинами отъезда из страны программистов и разработчиков.

«Поскольку у них бизнес интернациональный, а нас отовсюду отрезали, в том числе и от платежных средств, и от банковских возможностей, и от контактов с крупными иностранными подрядчиками, вот для них это событие было тяжелым», — отметил Медведев в интервью «РИА Новости». Политик добавил, что ему понятны мотивы IT-специалистов.

Медведев напомнил, что в связи с утечкой IT-кадров из страны правительство подготовило ряд предложений по поддержке отрасли. Зампред Совбеза надеется, что государству удастся сохранить значительную часть разработчиков и программистов в стране. По его словам, это «реальная проблема».

Медведев подчеркнул, что такие специалисты очень важны и на рынке труда наблюдается дефицитна таких кадров. «Их по-человечески жалко, потому что они в сложном положении находятся», — добавил он.

В настоящее время треть российских IT-специалистов хотят найти работу в другой стране. Проблема утечки IT-кадров возникла на фоне санкций запада. По данным РАЭК из России в апреле могут уехать до 100 тысяч IT-специалистов. Ранее правительство приняло масштабные меры поддержки отечественной IT-отрасли, включая снижение налогов, льготные кредиты и гранты для компаний, а также отсрочку от армии и льготную ипотеку для сотрудников

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