Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки бизнеса. Правительство введет мораторий на проверки ИП, а также малого и среднего бизнеса (МСБ), продлит программы льготного кредитования и компенсации за использование системы быстрых платежей (СБП). Также предусмотрена поддержка отечественной IT-отрасли.

Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки бизнеса