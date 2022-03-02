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Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки бизнеса

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки бизнеса. Правительство введет мораторий на проверки ИП, а также малого и среднего бизнеса (МСБ), продлит программы льготного кредитования и компенсации за использование системы быстрых платежей (СБП). Также предусмотрена поддержка отечественной IT-отрасли.

Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки бизнеса

Меры поддержки включают в себя:

  • Мораторий на плановые проверки для ИП, МСБ начиная с 10 марта и до конца 2022 года. За исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.
  • Продление программы льготного кредитования «ФОТ 3.0» по ставке 3%. На нее дополнительно будет направлено 6 млрд рублей.
  • Продление на пол года программу компенсаций МСБ расходов на использование СБП. Дополнительно будет направлено 500 млн рублей.
  • Запуск нового этапа амнистии капиталов. Он станет четвертым по счету и еще более масштабным по условиям, чем предыдущие. Добавится возможность декларирования наличных денежных средств. Также в законе вместо ценных бумаг появится определение «финансовые активы». Можно будет легализовать не только акции или облигации, но и, например, производные финансовые инструменты – это фьючерсные контракты, опционные и др.
  • Улучшение механизма государственно-частного партнерства. 

Меры поддержки отечественных IT-копаний:

  • Действующие налоговые льготы будут распространены на разработчиков мобильных приложений, а также на компании, занимающиеся реализацией и установкой, тестированием, а также сопровождением отечественных решений.
  • На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами.
  • IT-компании смогут на выгодных условиях взять кредиты по ставке 3%.
  • Сотрудники IT-компаний получат возможность оформить льготную ипотеку.
  • Специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва в армию на время их работы в российских IT-компаниях. 
  • Расширение программы предоставления грантов на создание отечественных решений.

Мишустин попросил Минцифры оперативно подготовить все необходимые документы, чтобы компании как можно скорее смогли воспользоваться новыми мерами поддержки.

Фото на обложке: Asatur Yesayants / Shutterstock

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