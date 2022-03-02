Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки бизнеса. Правительство введет мораторий на проверки ИП, а также малого и среднего бизнеса (МСБ), продлит программы льготного кредитования и компенсации за использование системы быстрых платежей (СБП). Также предусмотрена поддержка отечественной IT-отрасли.
Меры поддержки включают в себя:
- Мораторий на плановые проверки для ИП, МСБ начиная с 10 марта и до конца 2022 года. За исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.
- Продление программы льготного кредитования «ФОТ 3.0» по ставке 3%. На нее дополнительно будет направлено 6 млрд рублей.
- Продление на пол года программу компенсаций МСБ расходов на использование СБП. Дополнительно будет направлено 500 млн рублей.
- Запуск нового этапа амнистии капиталов. Он станет четвертым по счету и еще более масштабным по условиям, чем предыдущие. Добавится возможность декларирования наличных денежных средств. Также в законе вместо ценных бумаг появится определение «финансовые активы». Можно будет легализовать не только акции или облигации, но и, например, производные финансовые инструменты – это фьючерсные контракты, опционные и др.
- Улучшение механизма государственно-частного партнерства.
Меры поддержки отечественных IT-копаний:
- Действующие налоговые льготы будут распространены на разработчиков мобильных приложений, а также на компании, занимающиеся реализацией и установкой, тестированием, а также сопровождением отечественных решений.
- На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами.
- IT-компании смогут на выгодных условиях взять кредиты по ставке 3%.
- Сотрудники IT-компаний получат возможность оформить льготную ипотеку.
- Специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва в армию на время их работы в российских IT-компаниях.
- Расширение программы предоставления грантов на создание отечественных решений.
Мишустин попросил Минцифры оперативно подготовить все необходимые документы, чтобы компании как можно скорее смогли воспользоваться новыми мерами поддержки.
Фото на обложке: Asatur Yesayants /
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