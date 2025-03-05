Мишустин заявил, что санкции не смогли лишить россиянок цветов

Санкции не смогли лишить российских женщин цветов — отечественные цветоводы смогли наладить и даже увеличить производство, несмотря на ограничения. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения тепличного комплекса «Подосинки» в Дмитрове.

«Санкционное давление, которое было оказано, в том числе, на такую отрасль, как цветоводство, конечно, сначала всех немножко повергло в шок, потому что много закупалось цветов. С другой стороны, это всегда возможность нарастить свое производство. Наших женщин западными санкциями хотели лишить цветов, но им это не удалось сделать», — заявил премьер (цитата по ТАСС).

Сотрудники «Подосинок» сообщили, что в теплицах Дмитрова ежегодно собирают 17 млн роз, и еще 21 млн собирают на предприятии в Раменском. Мишустин заявил, что правительство будет поддерживать отрасль.

В 2022 году ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил поставки в Россию европейского посадочного материала цветочных культур. В перечень запрещенных к ввозу товаров попали луковицы, клубни, привитые и непривитые розы, рододендроны, азалии, иные части растений.

В конце января 2025 года участники рынка рассказали Shopper’s, что цены на тюльпаны у российских и зарубежных поставщиков выросли на 20–25% за год. Это объяснили повышением импортных пошлин и удорожанием луковиц из Нидерландов.

В феврале в Госдуме предложили поднять импортные пошлины на срезанные цветы и снизить НДС для отечественных цветоводов с 20% до 10% в канун 8 Марта. В маркетплейсе Flowwow эту идею раскритиковали. «До этого момента мы прогнозировали повышение цен на цветы в районе 20%, теперь этот показатель может возрасти», — предупредила операционный директор площадки Вера Моденова.

Фото на обложке: Сайт Правительства Российской Федерации