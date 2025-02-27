В Flowwow раскритиковали идею депутата поднять импортные пошлины на цветы

Повышение импортных пошлин на цветы, которое предложил депутат Дмитрий Гусев, не окажет позитивного влияния на рынок, заявила RB.RU операционный директор маркетплейса цветов и подарков Flowwow Вера Моденова. «До этого момента мы прогнозировали повышение цен на цветы в районе 20%, теперь этот показатель может возрасти», — предупредила она.

В четверг, 27 февраля, Гусев обратился в Минсельхоз с предложением поднять к 8 марта пошлины на ввозимые в Россию цветы и снизить НДС для отечественных цветоводов до 10%. По мнению Гусева, «мера значительно не повлияет на конечную стоимость товара, но сократит число ввозимых цветов», что позволит поддержать и «подтолкнуть к развитию» российских производителей.

По словам Моденовой, сокращение доли импортных цветов и их удорожание может привести к росту цен и на отечественные цветы. «Российские поставщики не смогут покрыть спрос, поскольку доля отечественных цветов составляет всего 19%, а основная часть продукции уже распродана: закупки начинаются в начале осени и контракты с поставщиками заключены задолго до праздничного сезона. Невозможно вырастить за неделю дополнительно десятки тысяч цветка», — предупредила топ-менеджер.

Что ждет покупателей? По прогнозу Моденовой, повышение импортных пошлин прежде всего затронет конечного потребителя, поскольку «рост затрат на таможенные сбор неизбежно скажется на стоимости букета». При этом в Flowwow не ждут снижения спроса на цветы. «Наше исследование показало, что 60% респондентов выберут менее объемный букет, но все равно купят цветы», — указала Моденова.

В конце января участники рынка рассказали о росте цен на отечественные и импортные тюльпаны на 20-25% из-за повышения импортных пошлин и удорожания голландских луковиц. Основатель «Цветкома» Владимир Панин связал подорожание с неурожаем в Нидерландах.

В феврале средняя стоимость тюльпанов в России почти сравнялась с ценой роз. Годом ранее розы стоили на 38,9% дороже тюльпанов, сейчас разница составляет всего 7,4%. Стоимость одного тюльпана достигла 231,3 рубля, розы — 248,6 рубля.

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