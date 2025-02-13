Тюльпаны в России стали стоить как розы
В России средняя стоимость тюльпанов приблизилась к ценам на розы. Если годом ранее розы были на 38,9% дороже тюльпанов, то сейчас разница составляет всего 7,4%, рассказал РБК представитель маркетплейса Flowwow.
- Новости
В феврале 2025 года стоимость одного тюльпана в составе монобукета или при покупке поштучно достигла 231,3 рубля. Роза обходится в 248,6 рублей.
За год стоимость тюльпанов, по данным Flowwow, увеличилась на 25,76% — в феврале 2024 года один цветок стоил около 184 рублей. Роза в феврале 2025 года подешевела на 2,7% по сравнению с прошлым годом, когда она стоила 255,55 рубля.
Резкий рост цен на тюльпаны в этом году связан как с увеличением таможенных пошлин на цветы из недружественных стран, так и с неурожаем голландских луковиц, из которых в России выращиваются тюльпаны. «Тюльпаны выращивают преимущественно там, поэтому данные цветы подорожали заметнее всего», — рассказал представитель Flowwow. Пошлины же выросли в четыре раза — с 5% до 20% от таможенной стоимости, но не менее €1,3 за килограмм.
В 2024 году в Нидерландах произвели всего 3 млрд луковиц — против 4,5 млрд годом ранее, рассказывал основатель «Цветкома» Владимир Панин. Стоимость фуры луковиц увеличилась с €70 тыс. до €150 тыс.
В феврале 2025 года, по данным Flowwow, средний чек на цветы вырос на 12,6% к прошлому году — до 3,8 тыс. рублей. К 8 марта средняя стоимость букета может вырасти на 20-25% год к году, сказал представитель маркетплейса. Это связано с инфляцией, ростом затрат на логистику и производство у владельцев теплиц.
Большинство россиян (59%) не хотят отказываться от покупки букетов, но уменьшат количество цветов, показал опрос Flowwow, проведенный в январе. Сами продавцы стали «пересобирать букеты» и заменяют подорожавшие цвета на менее известные сорта роз, рассказывала руководитель розничных продаж сервиса «Русский букет» Ксения Петренко. По ее словам, качество букетов от этого не пострадало.
Фото на обложке: Ioann-Mark Kuznietsov / Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как попасть в топ поисковой выдачи Ozon»
- 1 В Flowwow раскритиковали идею депутата поднять импортные пошлины на цветы Российские цветоводы не смогут покрыть спрос, считают в компании 27 февраля 14:56
- 2 Маркетплейс цветов Flowwow начал доставлять секс-игрушки Пока только по Москве 07 февраля 15:24
- 3 Российский маркетплейс по продаже цветов и подарков Flowwow провел ребрендинг В обновление компания инвестировала 16 млн рублей 15 октября 09:48
- 4 Российский маркетплейс по продаже цветов Flowwow инвестирует $6 млн в развитие бизнеса в Великобритании Cредства пойдут на привлечение магазинов-партнеров, наем сотрудников и маркетинг 12 октября 12:36