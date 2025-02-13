Тюльпаны в России стали стоить как розы

В России средняя стоимость тюльпанов приблизилась к ценам на розы. Если годом ранее розы были на 38,9% дороже тюльпанов, то сейчас разница составляет всего 7,4%, рассказал РБК представитель маркетплейса Flowwow.

В феврале 2025 года стоимость одного тюльпана в составе монобукета или при покупке поштучно достигла 231,3 рубля. Роза обходится в 248,6 рублей.

За год стоимость тюльпанов, по данным Flowwow, увеличилась на 25,76% — в феврале 2024 года один цветок стоил около 184 рублей. Роза в феврале 2025 года подешевела на 2,7% по сравнению с прошлым годом, когда она стоила 255,55 рубля.

Резкий рост цен на тюльпаны в этом году связан как с увеличением таможенных пошлин на цветы из недружественных стран, так и с неурожаем голландских луковиц, из которых в России выращиваются тюльпаны. «Тюльпаны выращивают преимущественно там, поэтому данные цветы подорожали заметнее всего», — рассказал представитель Flowwow. Пошлины же выросли в четыре раза — с 5% до 20% от таможенной стоимости, но не менее €1,3 за килограмм.

В 2024 году в Нидерландах произвели всего 3 млрд луковиц — против 4,5 млрд годом ранее, рассказывал основатель «Цветкома» Владимир Панин. Стоимость фуры луковиц увеличилась с €70 тыс. до €150 тыс.

В феврале 2025 года, по данным Flowwow, средний чек на цветы вырос на 12,6% к прошлому году — до 3,8 тыс. рублей. К 8 марта средняя стоимость букета может вырасти на 20-25% год к году, сказал представитель маркетплейса. Это связано с инфляцией, ростом затрат на логистику и производство у владельцев теплиц.

Большинство россиян (59%) не хотят отказываться от покупки букетов, но уменьшат количество цветов, показал опрос Flowwow, проведенный в январе. Сами продавцы стали «пересобирать букеты» и заменяют подорожавшие цвета на менее известные сорта роз, рассказывала руководитель розничных продаж сервиса «Русский букет» Ксения Петренко. По ее словам, качество букетов от этого не пострадало.

Фото на обложке: Ioann-Mark Kuznietsov / Unsplash