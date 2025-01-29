Цены на тюльпаны и розы в России выросли на 25% за 2024 год

Цены на тюльпаны у российских и зарубежных поставщиков выросли на 20–25% за год из-за повышения импортных пошлин и удорожания луковиц из Нидерландов. Об этом Shopper’s рассказали участники рынка.

Луковицы тюльпанов, которые высаживают отечественные производители, подорожали почти вдвое, сообщил изданию основатель «Цветкома» Владимир Панин. Он связал это с неурожаем в Нидерландах, где в 2024 году произвели всего 3 млрд луковиц — 4,5 млрд годом ранее.

В результате российские цветоводы вынуждены покупать луковицы по цене от 19 до 27 евроцентов за штуку, что значительно выше прошлой цены в 9-13 евроцентов. Стоимость фуры луковиц увеличилась с €70 тыс. до €150 тыс, указал Панин. Год назад стоимость тюльпанов у отечественных производителей составляла минимум 38 рублей за штуку, однако сейчас она поднялась до 60-65 рублей, отметил он. Розничные цены также возросли: если раньше они колебались между 70 и 80 рублями, то теперь начинаются от 100 рублей.

Подорожание коснулось и импортных тюльпанов, так как пошлины на срезанные цветы из «недружественных» стран выросли в четыре раза — с 5% до 20% от таможенной стоимости, но не менее €1,3 за килограмм. Минимальная отпускная цена на привезенные тюльпаны сейчас составляет 70 рублей, заключил Панин.

Розничные цены на цветы варьируются в зависимости от продавца. Например, сервис «Доступная доставка цветов» предлагает три тюльпана по цене от 700 до 950 рублей (то есть примерно от 233 до 317 рублей за штуку). В сервисе Cvety Love один тюльпан обойдется покупателю в 225 рублей, пишет Shopper’s.

Более половины всех продаж срезанных цветов в России приходится на розы, но увеличение пошлин на них не повлияло, потому что основная часть импорта поступает из «дружественных» Кении и Эквадора, заявила исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова. Именно там открывают производства многие европейские производители в силу дешевой рабочей силы, большого количества солнца и низкой стоимости электроэнергии. Однако, по словам Панина, цены на розы из этих стран выросли на 20-25% из-за курсов валют и удорожания логистики.

Согласно данным маркетплейса Flowwow и исследовательской компании Daily Dozen, в 2024 году объем продаж цветов в России увеличился на 13% и превысил 400 млрд рублей. В 2023 году местные производители занимали около 17-18% российского рынка цветочной продукции.