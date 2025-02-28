Селлеры и владельцы ПВЗ попросили Мишустина отказаться от биометрии на маркетплейсах

Продавцы и владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) попросили премьера Михаила Мишустина отказаться от введения авторизации пользователей маркетплейсов по биометрии. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на письмо от АНО по защите прав участников электронной коммерции «Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ) и Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК).

«Обязанность сервисов с ежедневной аудиторией свыше 300 тыс. человек обеспечить возможность прохождения аутентификации пользователей посредством Единой биометрической системы (ЕБС) требует существенных расходов», — говорится в письме.

Согласно данным ФОСТ и АУРЭК, подключение каждой компании к системе может обойтись в 100 млн рублей. Более того, оператор ЕБС — АО «Центр биометрических технологий» — установил тарифы за каждое обращение к системе в диапазоне от 8,5 до 20 рублей. В результате, по оценкам авторов письма, расходы только трех крупнейших игроков рынка (Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет») могут вырасти на 16-18 млрд рублей в год.

Удар по селлерам. По мнению председателя ФОСТ и и.о. исполнительного директора АУРЭК Евгении Черницкой, в конечном итоге расходы лягут на продавцов. Это, в свою очередь, приведет «к сокращению числа субъектов малого и среднего предпринимательства в стране, замедлит развитие всей сферы и негативно скажется на стоимости продукции». В результате потребители столкнутся с ограниченным доступом к необходимым товарам по оптимальным ценам, заключила она.

Кроме того, считают в ФОСТ и АУРЭК, дополнительная нагрузка «станет непосильной для интернет-магазинов и нишевых маркетплейсов», что «сильно ударит по развитию конкуренции в онлайн-сегменте».

Что думает бизнес? В Wildberries называли меры «избыточными» и ведущими к «значительным и неоправданным расходам». По оценкам компании, если меру введут, ее затраты составят до нескольких десятков миллионов рублей в день или до нескольких миллиардов рублей в год. В Wildberries добавили, что пользователи площадки редко сталкиваются с несанкционированным доступом к аккаунтам. Больше жертв от фишинговых схем и методов социальной инженерии, но в этом контексте эффективность биометрии вызывает сомнения. В Ozon, Avito и «Яндекс Маркете» отказались от комментариев.

Есть альтернатива. В Ассоциации больших данных (АБД), объединяющей Avito, «Яндекс», VK и другие IT-компании, утверждают, что ЕБС неэффективна в борьбе с мошенничеством. Она может привести к росту технологических угроз (дипфейкам, взломам) и ежегодным затратам бизнеса на авторизацию пользователей свыше 100 млрд рублей. В АБД предложили предоставить сервисам возможность использовать упрощенную аутентификацию. С ее помощью банки каждый месяц защищают около 3 млрд рублей россиян, а на классифайдах мошенничество сократилось на 90%, заявили в ассоциации.

Ранее, 17 февраля, предложение ввести авторизацию по биометрии на маркетплейсах раскритиковало Минэкономразвития. В ведомстве предупредили, что «введение указанных форм идентификации и аутентификации повлечет значительную финансовую нагрузку на бизнес».

Фото на обложке: Kremlin Press Office / Handout / Anadolu Agency / Getty Images