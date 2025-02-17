Минэк раскритиковал предложение авторизации по биометрии на маркетплейсах

Минэк раскритиковал предложение Минцифры по внедрению биометрии для идентификации продавцов и покупателей на маркетплейсах, которое содержится в законопроекте по борьбе с кибермошенничеством. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на отзыв к документу, подготовленный замминистром ведомства Максимом Колесниковым.

«Введение указанных форм идентификации и аутентификации повлечет значительную финансовую нагрузку на бизнес», — заявил в отзыве Колесников. Он также указал на «сохраняющуюся низкую доступность необходимых технологических решений, высокую стоимость осуществления такой аутентификации и необходимость обеспечить защищенное подключение к СМЭВ — системе межведомственного электронного взаимодействия».

Кроме того, замглавы Минэка напомнил, что маркетплейсы уже развивают механизмы защиты пользователей от мошенничества, и предложенная мера может ограничить развитие «иных способов противодействия мошенничеству». В качестве альтернативы в Минэке предложили «предусмотреть этапность внедрения аутентификации» через Единую биометрическую систему (ЕБС) — сначала нужно закрепить только право маркетплейсов такую возможность интегрировать, а саму обязанность закрепить не раньше 2028 года.

Для реализации этой инициативы маркетплейсам потребуется подключение к ЕБС, что обойдется в 60–100 млн рублей, заявил «Ведомостям» источник в крупной IT-компании. По его оценкам, затраты на аутентификацию могут достигнуть 14,6 млрд рублей в год.

В Wildberries поддерживают необходимость защиты россиян от мошенников, но не согласны с пунктом, который касается обеспечения маркетплейсом возможности идентификации пользователей по биометрии при выполнении финансовых операций, заявил «Ведомостям» представитель маркетплейса. В WB считают, что это приведет к значительным тратам для бизнеса.

В Ozon и «Яндекс Маркете» отказались от комментариев газете.

Обязанность для продавцов и покупателей на онлайн-площадках авторизовываться через ЕБС предусмотрена законопроектом, который был внесен в Госдуму 15 февраля и предлагает также другие меры для борьбы с мошенниками.

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