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Мишустин призвал ФАС проконтролировать цены на авиа- и железнодорожные билеты

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Председатель правительства России Михаил Мишустин обратил внимание Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на необходимость контроля за ценами на авиа- и железнодорожные билеты в преддверии летнего сезона. В ходе встречи с главой ФАС Максимом Шаскольским он подчеркнул важность тарифного регулирования для граждан, планирующих отпуска, сообщает ТАСС.

Мишустин призвал ФАС проконтролировать цены на авиа- и железнодорожные билеты
  1. Новости

Мишустин отметил, что целью является обеспечение доступности поездок: «Чтобы для людей было возможно отдохнуть и за разумные средства приобрести железнодорожные билеты или авиабилеты», Эта задача особенно актуальна в условиях ожидаемого роста туристической активности.

  • По прогнозам министра экономического развития Максима Решетникова, в летнем сезоне 2025 года количество туристических поездок по России может достигнуть 48 миллионов, что на 3,6 миллиона больше, чем в 2024 году. Значительное увеличение бронирований наблюдается в таких направлениях, как Бурятия, Крым, Алтай, Нижегородская область, Дагестан и Башкирия.

Фото на обложке: Вячеслав Викторов / Росконгресс

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