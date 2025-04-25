Председатель правительства России Михаил Мишустин обратил внимание Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на необходимость контроля за ценами на авиа- и железнодорожные билеты в преддверии летнего сезона. В ходе встречи с главой ФАС Максимом Шаскольским он подчеркнул важность тарифного регулирования для граждан, планирующих отпуска, сообщает ТАСС.

Мишустин призвал ФАС проконтролировать цены на авиа- и железнодорожные билеты

https://rb.ru/news/ceny-na-avia-i-zheleznodorozhnye-bilety/

Новости