Мишустин призвал ФАС проконтролировать цены на авиа- и железнодорожные билеты
Председатель правительства России Михаил Мишустин обратил внимание Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на необходимость контроля за ценами на авиа- и железнодорожные билеты в преддверии летнего сезона. В ходе встречи с главой ФАС Максимом Шаскольским он подчеркнул важность тарифного регулирования для граждан, планирующих отпуска, сообщает ТАСС.
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Мишустин отметил, что целью является обеспечение доступности поездок: «Чтобы для людей было возможно отдохнуть и за разумные средства приобрести железнодорожные билеты или авиабилеты», Эта задача особенно актуальна в условиях ожидаемого роста туристической активности.
- По прогнозам министра экономического развития Максима Решетникова, в летнем сезоне 2025 года количество туристических поездок по России может достигнуть 48 миллионов, что на 3,6 миллиона больше, чем в 2024 году. Значительное увеличение бронирований наблюдается в таких направлениях, как Бурятия, Крым, Алтай, Нижегородская область, Дагестан и Башкирия.
Фото на обложке: Вячеслав Викторов / Росконгресс
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