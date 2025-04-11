В летнем сезоне 2025 года количество туристических поездок по России достигнет 48 млн, что на 3,6 млн превысит показатели 2024 года. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по развитию туризма, передает ТАСС.

Турпоток в новом летнем сезоне увеличится на 3,6 млн поездок

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