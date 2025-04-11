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Турпоток в новом летнем сезоне увеличится на 3,6 млн поездок

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

В летнем сезоне 2025 года количество туристических поездок по России достигнет 48 млн, что на 3,6 млн превысит показатели 2024 года. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по развитию туризма, передает ТАСС.

Турпоток в новом летнем сезоне увеличится на 3,6 млн поездок
  1. Новости

Пик туристической активности ожидается с мая по сентябрь. По словам министра, половина турпоездок придется на наиболее востребованные регионы. Значительный рост бронирований отелей наблюдается в Бурятии, Крыму, Алтайском крае, Нижегородской области, Дагестане и Башкирии.

  • По данным на начало апреля, спрос на отдых на майские праздники уже вырос на 42% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский объяснил, что туристы решили воспользоваться коротким промежутком в три рабочих дня между выходными.
  • По итогам 2024 года количество туристических поездок по России увеличилось более чем на 10%. На показатели также повлияли и иностранные туристы, число которых выросло на треть.

Фото на обложке: saiko3p / Shutterstock / FOTODOM

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