В России спрос на отдых на майские праздники вырос почти в 1,5 раза
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«Майские праздники в этом году демонстрируют очень высокие показатели роста. При одинаковом количестве выходных дней (в 2024 и 2025 годах — прим. ТАСС) мы с вами имеем существенную разницу в промежутке между этими выходными днями. В этом году эта разница составляет всего три дня, поэтому туристы этим очень активно пользуются. Мы фиксируем общий рост числа бронирований в гостиницах по стране в объеме 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Уманский.
Пятая часть всего внутрироссийского потока на майские праздники приходится на Краснодарский край, затем следуют Санкт-Петербург (15%), Москва (13%), Ставропольский край (5,6%), Татарстан (4%), Крым, Калининградская и Московская области (по 3%), уточняет агентство.
- В середине февраля министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что в 2024 году количество туристических поездок по России выросло более чем на 10%, в том числе за счет увеличения числа иностранных туристов на треть. Особенно высокие темпы прироста турпоездок продемонстрировали Чеченская Республика, Тува, Ульяновская и Рязанская области, где рост составил более 35%.
Фото на обложке: TravnikovStudio / Shutterstock / FOTODOM
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