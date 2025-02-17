В 2024 году число турпоездок по России выросло более чем на 10%
В 2024 году количество туристических поездок по России выросло более чем на 10%, в том числе за счет увеличения числа иностранных туристов на треть, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании коллегии министерства. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
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Уточненные данные Росстата о числе турпоездок будут опубликованы в конце марта. Минэкономразвития ожидает, что общее количество поездок превысит ранее прогнозируемые 91 млн.
По словам Решетникова, особенно высокие темпы прироста турпоездок продемонстрировали Чеченская Республика, Тува, Ульяновская и Рязанская области, где рост составил более 35%.
Самым популярным направлением стала Москва. Число путешественников, останавливающихся в столичных гостиницах, выросло на 7,6%, до 12,1 млн. Краснодарский край показал рост на 14,4%, с 10 млн туристов, а Санкт-Петербург занял третье место с 6,4 млн посетителей, что на 23,2% больше по сравнению с прошлым годом.
В начале января зампред правительства России Дмитрий Чернышенко заявил о «рекордном» турпотоке в 2024 году в России. По его данным, за 11 месяцев 2024 года россияне и иностранные туристы отправились в 72,9 млн туристических поездок по России, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Фото на обложке: Tatiana Tochilova / Unsplash / Depositphotos
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