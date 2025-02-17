В 2024 году количество туристических поездок по России выросло более чем на 10%, в том числе за счет увеличения числа иностранных туристов на треть, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании коллегии министерства. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2024 году число турпоездок по России выросло более чем на 10%

https://rb.ru/news/increase-trips-russia/

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