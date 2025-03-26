В Госдуме предложили повысить ответственность за превышение цен на социально значимые товары

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила повысить ответственность за превышение цен на социально значимые товары, передает ТАСС. Депутат добавила, что в Госдуме уже прорабатывается механизм по пресечению резких скачков стоимости таких продуктов.

Как будут контролировать цены? «Нужен работающий механизм, при котором можно было бы контролировать предельно допустимые розничные цены в магазинах, чтобы они не превышали установленные пределы. Для этого — постоянно мониторить ценовую цепочку от “поля до прилавка”, исключая из нее перекупщиков», — заявила Оглоблина.

Главная причина роста цен. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, в качестве главного фактора роста цен на продовольственные товары назвал наценки посредников. «Понятно, что товар нужно красиво упаковать, доставить до покупателя, но стоимость этих услуг не должна выходить за рамки разумного. Тем более в условиях, когда страна решает сложные задачи», — говорил политик.

Он также отметил роль Федеральной антимонопольной службы в сдерживании цен на продукты. По словам Мишустина, она регулярно проводит выездные проверки, выдает предостережения и возбуждает дела. «Надо еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка и, если необходимо, — принимать жесткие меры», — заявил премьер.

В конце марта депутат Госдумы Сергей Лисовский предложил актуализировать перечень социально значимых товаров, поскольку, по его мнению, с момента составления списка в 2010 году ряд его наименований перешел в категорию премиальных. Парламентарий утверждает, что за счет повышения цен на премиальные товары ритейлеры смогут сдерживать цены на действительно базовые продукты.

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