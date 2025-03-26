Мишустин рассказал, какие компании смогут вернуться в Россию первыми

В первую очередь будут приниматься решения по возвращению компаний, которые «не заявляли об уходе», продолжили деятельность в России через дочерние структуры и «ответственно отнеслись к трудовым коллективам», указал премьер. По его словам, в этом вопросе власти будут руководствоваться «национальными интересами» России и защищать отечественные компании.

Глава кабмина допустил возвращение компаний, которые ушли «под давлением правительств, сохранив рабочие места, контакты, технологии» и при этом «понесли даже финансовые потери и оставили за собой возможность вернуться». Важным, по словам Мишустина, также является рассмотрение вопроса возвращения компаний, которые обладают «уникальными компетенциями». «Требования обязательно должны быть по локализации и по инвестициям в Россию», — заключил премьер.

Ранее на съезде РСПП Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру возвращения западных брендов в Россию. По словам президента, бизнес западных игроков, который они оставили в стране «на произвол судьбы» и продали «по бросовой цене», выкупить «за такие же скромные деньги» не получится, и правительство за этим проследит.

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