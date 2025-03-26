Мишустин рассказал, какие компании смогут вернуться в Россию первыми
- Новости
В первую очередь будут приниматься решения по возвращению компаний, которые «не заявляли об уходе», продолжили деятельность в России через дочерние структуры и «ответственно отнеслись к трудовым коллективам», указал премьер. По его словам, в этом вопросе власти будут руководствоваться «национальными интересами» России и защищать отечественные компании.
Глава кабмина допустил возвращение компаний, которые ушли «под давлением правительств, сохранив рабочие места, контакты, технологии» и при этом «понесли даже финансовые потери и оставили за собой возможность вернуться». Важным, по словам Мишустина, также является рассмотрение вопроса возвращения компаний, которые обладают «уникальными компетенциями». «Требования обязательно должны быть по локализации и по инвестициям в Россию», — заключил премьер.
- Ранее на съезде РСПП Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру возвращения западных брендов в Россию. По словам президента, бизнес западных игроков, который они оставили в стране «на произвол судьбы» и продали «по бросовой цене», выкупить «за такие же скромные деньги» не получится, и правительство за этим проследит.
Фото на обложке: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Где взять деньги на бизнес»
- 1 Мишустин призвал ФАС проконтролировать цены на авиа- и железнодорожные билеты В преддверии сезона отпусков 25 апреля 15:46
- 2 В Госдуме предложили повысить ответственность за превышение цен на социально значимые товары Также прорабатывается механизм пресечения резких скачков цен на такие продукты 26 марта 19:15
- 3 Мишустин заявил, что санкции не смогли лишить россиянок цветов По словам премера, отечественные цветоводы закрыли потребности рынка 05 марта 17:53
- 4 Селлеры и владельцы ПВЗ попросили Мишустина отказаться от биометрии на маркетплейсах Подключение каждой компании к ЕБС может обойтись в 100 млн рублей 28 февраля 10:39