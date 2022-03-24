Треть российских IT-специалистов хотят найти работу в другой стране

В поиске работы сейчас находится почти половина российских IT-специалистов. При этом почти треть из них ищет работу в иностранной компании с релокацией, показал опрос.

В поиске работы находится почти половина (47%) IT-специалистов, при этом каждый третий (33%) сотрудник ищет работу в иностранной компании с релокацией, свидетельствуют результаты опроса «Хабр Карьеры». Почти половина (46%) планирует в этом году начать учить иностранный язык.

Большинство (77%) респондентов рассказали, что их компании столкнулись с трудностями за последний месяц. Так, в 60% компаний из-за санкций ищут новые инструменты для работы, а в 32% остановили или уменьшили наем сотрудников. При этом всего 16% опрошенных дают негативные прогнозы будущего компании.

Под сокращение попали только 4% IT-специалистов, у половины увольнение было связано с закрытием компании. При этом пятой части опрошенных повысили или обещали увеличить зарплату, но в то же время 7% ее понизили или задержали.

В опросе приняли участие 3 тыс. IT-специалистов, среди которых разработчики, администраторы и тестировщики.

Еще в конце февраля 2022 года сообщалось о 5 тыс. готовящихся уехать из России IT-специалистов. Однако 22 марта 2022 года Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) сообщила, что из России уже уехали 50-70 тыс. разработчиков и программистов.

Чтобы остановить отток кадров, правительство прорабатывает широкие меры поддержки IT-отрасли, включая снижение налогов, льготные кредиты и гранты для компаний, а также отсрочку от армии и льготную ипотеку для сотрудников.

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