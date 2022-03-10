Российские сети общественного питания способны заместить закрывшиеся в Москве рестораны «Макдоналдс» максимум за год, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями предприятий торговли и услуг.

Собянин: всю сеть «Макдоналдс» российский общепит сможет заместить максимум за год