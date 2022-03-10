Собянин: всю сеть «Макдоналдс» российский общепит сможет заместить максимум за год

Российские сети общественного питания способны заместить закрывшиеся в Москве рестораны «Макдоналдс» максимум за год, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями предприятий торговли и услуг.
«Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум, года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями. Тем более, что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками», — сообщил мэр, слова которого приводит ТАСС.
- Собянин добавил, что власти будут просить вновь открывающиеся предприятия задействовать те кадры, которые работают в том же «Макдоналдс».
- Мэр также отдал поручение столичным департаментам и заказчикам развернуть все заказы с импортной продукции на отечественную.
- Собянин также обратился к владельцам торговых сетей с просьбой не повышать стоимость аренды для бизнеса.
- Московские власти дополнительно выделят 7 млрд рублей на субсидирование кредитов малого и среднего бизнеса, а также не будут повышать арендные ставки на землю и имущество столицы. 500 млн рублей, как сообщается, пойдет на льготное кредитование российских сетей быстрого питания.
За последние недели более сотни зарубежных компаний объявили о приостановке или о прекращении работы в России. С полным списком можно ознакомиться по ссылке. В частности, «Макдоналдс» принял решение временно закрыть все свои 850 ресторанов в стране (около 250 ресторанов в Москве). При этом компания сообщила, что продолжит выплачивать зарплату российским сотрудникам.
Фото на обложке: Unsplash
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