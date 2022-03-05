Список компаний, которые ограничили работу в России

Елена Черкас
Каждый день поступают новые сообщения от компаний, которые приостановили или полностью прекратили работу в России. Ниже — список наиболее известных брендов. Материал обновляется.
Список компаний, которые ограничили работу в РоссииЕлена Черкас
Содержание:
- Программное обеспечение
- Сервисы и приложения
- Финансы
- Техника и гаджеты
- Автомобили
- Игры
- Одежда и аксессуары
- Алкоголь
- Киноиндустрия
- Ритейл
- Туризм
- СМИ
- Другое
Программное обеспечение
- Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг.
- Транснациональная компания-производитель сетевого оборудования Cisco приостановила деятельность в России и Белоруссии.
- Intel и AMD прекратили поставки процессоров в Россию и Беларусь в связи с санкциями США. Компании прекратят все поставки, в том числе потребительских чипов Core и AMD Ryzen.
- Крупнейший разработчик софта для строительства и машиностроения Autodesk приостанавливает работу в России. Autodesk рассмотрит дополнительные ограничения для бизнеса в регионе в случае расширения санкций.
- SAP (ПО для корпоративного сегмента) продолжает работать со старыми заказчиками, но не заключает новые договоры.
- Oracle (ПО для корпоративного сегмента) приостановила работу в России.
- Платежная система PayPal приостановила работу в России. Компания разрешит снять средства «в течение определенного периода времени». Со 2 марта PayPal прекратил регистрацию новых пользователей из РФ.
- Консалтинговая IT-компания Accenture также прекратила работу в России. Представители компании пообещали оказывать поддержку 2,3 тыс. сотрудникам российского офиса.
- EPAM прекращает обслуживание российских клиентов на фоне ситуации вокруг Украины. При этом компания постарается в течение переходного периода оказывать поддержку клиентам.
- Один из крупнейших в мире производителей полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) сообщил, что власти США требуют от него прекратить поставки в Россию. Прекращение поставок TSMC российским производителям чипов может полностью остановить на неопределенный срок производство и внедрение техники на российских процессорах, считают эксперты.
Сервисы и приложения
- Facebook и Twitter — работа ограничена по требованию Роскомнадзора. Как скачать фото, видео и другие данные из Facebook, читайте здесь.
- Американская образовательная онлайн-платформа Coursera приостанавливает бизнес в России. Сервис сотрудничает более чем с 200 университетами и компаниями. На конец 2020 года на ее сайте было зарегистрировано около 77 млн учащихся.
- Стриминговый сервис Twitch остановил выплаты российским стримерам из-за проблем с платежными системами на фоне санкций.
- Шведский стриминговый сервис Storytel остановил деятельность в России, а также прекратил производство всего контента и его приобретение в России.
- Grammarly приостановила работу в России.
- Spotify объявил о закрытии офиса в России, но сервис будет доступен россиянам, чтобы обеспечить глобальный поток информации.
- eBay приостановила доставку заказов в Россию и на Украину с 3 марта.
- OnlyFans ограничил доступ к счетам российских и белорусских моделей на фоне спецоперации на Украине. Представители сервиса сообщили, что продление платных подписок на аккаунты пользователей из этих стран будет невозможно. При этом денежные средства всех моделей останутся в сохранности.
Финансы
- Coinbase заблокировала счета только тех российских граждан и компаний, которые попали под санкции. Криптобиржа не планирует блокировать счета всех россиян, если власти США не потребуют этого сделать.
- Binance ограничила доступ к площадке для российских компаний и физлиц, на которых наложены санкции. Также на площадке нельзя пользоваться картами подсанкционных банков. С остальными клиентами из России биржа продолжает работать.
- Платежная система PayPal приостановила работу в России. Компания разрешит снять средства «в течение определенного периода времени». Со 2 марта PayPal прекратил регистрацию новых пользователей из РФ.
- Mastercard уведомила банки, попавшие под санкции, что приостановит их участие в системе.
- Американский брокер Interactive Brokers (IB) предупредил своих российских клиентов о возможных блокировках счетов в связи с санкциями. При этом брокер снял с себя ответственность за понесенные в таком случае убытки инвесторов.
- Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России.
Техника и гаджеты
- Samsung приостанавливает поставки телефонов и чипов в Россию. В компании объяснили это проблемой с отправкой товаров
- Siemens и Nokia прекратили поставки и сотрудничество с компаниями в РФ
- Apple приостановила продажи в России.
- Американский производитель электроники Dell прекращает продажу продукции в России и Украине на неопределенное время.
- Panasonic приостановила поставки в Россию.
Автомобили
- Porsche объявила о приостановке поставок автомобилей в Россию.
- Rolls-Royce объявила о приостановке поставок автомобилей в Россию.
- Suzuki останавливает поставки в РФ авто и мотоциклов.
- Volkswagen Group решила остановить производство автомобилей в России до особого распоряжения. Поставки в страну немедленно прекращаются.
- Mercedes-Benz приостановил производство и поставки автомобилей в Россию.
- Японские Honda и Mazda прекращают экспорт авто, мотоциклов и комплектующих в Россию, а частные продавцы автомобилей и дилеры в последние дни на фоне нестабильной ситуации на рынке начали стремительно останавливать продажи.
- Производитель грузовиков MAN прекращает экспорт своей продукции.
- Производитель автомобилей Ford приостанавливает деятельность в России.
- Завод Hyundai в Петербурге остановил работу из-за нехватки комплектующих и проблем с логистикой. Предприятие выпускает машины Hyundai и Kia — на два этих бренда приходится 22,3% российского автомобильного рынка.
- Альянс Jauguar Land Rover объявил о приостановке поставок автомобилей в Россию.
- General Motors приостановила поставки и продажи в России.
- Volkswagen приостановил отгрузки автомобилей и производство на территории России.
- Daimler Truck приостановила работу с КамАЗом.
- Harley-Davidson приостановила поставки в Россию.
- Volvo приостановила производство и продажи на территории РФ.
- Skoda поставила на паузу деятельность в РФ.
- Toyota приостановила поставки в РФ.
- BMW останавливает производство автомобилей бренда в Калининграде, а также прекращает поставки автомобилей на российский рынок «в связи с текущей политической ситуацией».
Игры
- Activision Blizzard, одна из крупнейших компаний в сфере компьютерных игр, разработчик Diablo, World Of Warcraft, Starcraft и многих других игр, прекратила продажу игр в России.
- Разработчик компьютерных игр Electronic Arts (Sims и FiFa) приостанавливает продажи в России и Белоруссии.
- Онлайн-сервис для покупки видеоигр Steam начал отклонять запросы российских пользователей.
- VALVE отключила российским пользователям все способы оплаты в Steam кроме PayPal и Steam Кошелька.
- Один из крупнейших разработчиков блокчейн-игр Animoca Brands заблокировал доступ к своим сервисам для пользователей из России. Animoca Brands разработал метавселенную The Sandbox, а также блокчейн-игры Tower Experiment, Phantom Galaxies, REVV Racing.
- CD Projekt RED – разработчики видеоигр «Ведьмак», Cyberpunk 2077 и других – остановили продажу игр в России и Белоруссии.
- Rockstar Games, владеющая франшизой на игру Grand Theft Auto, прекратила продажу игр на территории России.
Одежда и аксессуары
- Ювелирный дом Cartier объявил о приостановке коммерческой деятельности в России с 3 марта, владельцы Louis Vuitton и Сhanel на время закроют магазины в России.
- Австрийская компания Swarovski приостанавливает деятельность в России. Онлайн-продажи уже полностью прекращены.
- Второй по величине в мире ритейлер одежды H&M закрылся в России, заявив, что глубоко обеспокоен трагическими событиями на Украине и «поддерживает всех людей, которые пострадали».
- Компания Inditex (бренды Zara, Oysho, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti) временно закрывает все свои бутики и платформы онлайн-торговли.
- Adidas приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом. Контракт на поставку экипировки действовал до 2026 года.
- Nike приостановила онлайн-продажи в России.
Алкоголь
- Heineken приостановит новые инвестиционные проекты, а также экспорта пива в Россию. При этом все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме.
- «Балтика» лишилась инвестиций своей материнской компании Carlsberg Group. Датский концерн отказался от сотрудничества с российской «дочкой» и прекратил поставки на заводы «Балтики» в России.
- Алкогольная компания Diageo (бренды Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, White Horse и др.) приостановила экспорт в Россию и на Украину.
- Крупнейшие производители пива в Чехии Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard прекратили поставки в Россию.
- Крупнейшие импортеры и дистрибуторы алкоголя в России — компании Simple и «Лудинг» — полностью останавливают отгрузки в связи с резким скачком евро.
Киноиндустрия
- Netflix приостановил работу над российскими проектами. Однако пока стриминговый сервис не сделал каких-либо официальных заявлений по ситуации.
- Megogo решил прекратить свою деятельность в России. Глава компании Виктор Чеканов объяснил это отзывом франшизы «основателями бренда».
- Universal Pictures приостановила прокат картин в России.
- The Walt Disney приостановила прокат картин в России.
- Warner Bros приостановила релизы в России.
- Sony приостановила прокат картин в России.
Ритейл
- Финская торговая сеть Prisma закрывает магазины в Санкт-Петербурге.
- Датский конкурент IKEA — компания Jysk — временно прекращает работу в России и приостанавливает работу всех 13 магазинов.
- IKEA приостанавливает деятельность в России и Белоруссии. События на Украине привели к серьезным сбоям в цепочке поставок и изменили условия торговли. Компания закроет импорт и экспорт.
- Американский онлайн-магазин Asos прекратил работу в России. Клиентов предупредили о возможных задержках с доставкой уже заказанных товаров.
- Американский интернет-магазин товаров для красоты и здоровья iHerb в связи с логистическими проблемами перестал доставлять товары в Россию, Украину, Беларусь и Молдову.
Туризм
- Booking.com — не отображает жилье на территории страны.
- Airbnb приостановил работу в России и Белоруссии.
- Гостиничная сеть Sokos приостановила работу в России.
- Boeing временно прекратила обслуживание и техподдержку самолетов российских авиакомпаний.
- Airbus приостановил поставку запчастей и техподдержку российских самолетов.
- Один из крупнейших лизингодателей в мире AerCap расторг отношения с Россией из-за санкций. Самолеты компании находятся в лизинге у «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», «Якутии», Azur Air и других.
- Бразильский авиапроизводитель Embraer перестанет поставлять в РФ запчасти для своих самолетов, а также обслуживать авиапарк российских компаний.
СМИ
- Американские новостные телеканалы CBS News и ABC News остановили вещание из России.
- Гастрономический гид Michelin приостанавливает работу над всеми своими проектами в России. Летом 2022 года должна была состояться первая церемония награждения рейтинга в Санкт-Петербурге.
- Deutsche Welle приостановили работу в России.
- BBC приостановила работу в России.
- Радио «Свобода» приостановило работу в России
Другое
- Международная рекрутинговая компания Hays уходит с российского рынка после 13 лет работы. 4 марта 2022 года компания Hays останавливает свою операционную деятельность в России. В Hays подчеркнули, что речь идет о полном уходе с федерального рынка занятости.
- Компания экспресс-доставки грузов и документов DHL приостановила доставку в Россию. Аналогичное решение ранее приняли перевозчики UPS и FedEx.
Обложка: Unsplash
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