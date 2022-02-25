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Власти США требуют от Taiwan Semiconductor прекратить поставки полупроводников в Россию

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Один из крупнейших в мире производителей полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) сообщил, что власти США требуют от него прекратить поставки в Россию.

Власти США требуют от Taiwan Semiconductor прекратить поставки полупроводников в Россию

TSMC уведомил российские компании, что может прекратить поставки под давлением США, сообщил «Коммерсантъ». В случае введения санкций отечественным производителям процессоров «Байкал Электроникс», НТЦ «Модуль», МЦСТ придется искать альтернативных поставщиков.

Российские разработчики микроэлектроники уведомили о рисках Минпромторг и Минцифры.

По данным газеты, Минпромторг, Минцифры и производители микроэлектроники уже проводили несколько совещаний, на которых обсуждали возможные технологические санкции. Главными темами таких совещаний стали диверсификация цепочек поставок и организация логистики, которая позволит ввозить в Россию как компоненты для выпуска электроники, так и иностранные чипы.

TSMC является одним из крупнейших производителей полупроводников в мире. Продукцию тайваньской фабрики закупают Apple, AMD, Qualcomm и Nvidia.

Прекращение поставок TSMC российским производителям чипов может полностью остановить на неопределенный срок производство и внедрение техники на российских процессорах, считает исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

Отечественным компаниям придется искать альтернативных поставщиков. По данным Покровского, с учетом техпроцесса российских процессоров, всего в мире существует примерно 10 подходящих фабрик.

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Фото на обложке: mpohodzhay / Shutterstock

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